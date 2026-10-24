A Prefeitura de Amparo decretou situação de emergência em saúde pública na sexta-feira (23) após o registro de quatro mortes suspeitas por febre maculosa. Todas as vítimas eram do sexo masculino. A medida prevê a intensificação das ações de vigilância epidemiológica, controle ambiental e atendimento à população.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Também foi determinada a interdição preventiva de um pesqueiro no bairro Chácara São João, apontado pela investigação como possível local de exposição de duas das vítimas. De acordo com a administração municipal, três dos quatro óbitos ocorreram entre setembro e outubro.

O primeiro óbito suspeito foi registrado em 12 de julho. Em 29 de setembro, houve a segunda morte, de um paciente com histórico de frequência ao pesqueiro interditado. O terceiro óbito ocorreu em 2 de outubro, com notificação feita no dia anterior. No mesmo dia 2, foi registrada a quarta morte, também associada ao pesqueiro investigado.