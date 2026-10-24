A Prefeitura de Amparo decretou situação de emergência em saúde pública na sexta-feira (23) após o registro de quatro mortes suspeitas por febre maculosa. Todas as vítimas eram do sexo masculino. A medida prevê a intensificação das ações de vigilância epidemiológica, controle ambiental e atendimento à população.
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Também foi determinada a interdição preventiva de um pesqueiro no bairro Chácara São João, apontado pela investigação como possível local de exposição de duas das vítimas. De acordo com a administração municipal, três dos quatro óbitos ocorreram entre setembro e outubro.
O primeiro óbito suspeito foi registrado em 12 de julho. Em 29 de setembro, houve a segunda morte, de um paciente com histórico de frequência ao pesqueiro interditado. O terceiro óbito ocorreu em 2 de outubro, com notificação feita no dia anterior. No mesmo dia 2, foi registrada a quarta morte, também associada ao pesqueiro investigado.
As amostras coletadas dos pacientes foram encaminhadas ao Instituto Adolfo Lutz para análise laboratorial. Como a confirmação dos casos não é imediata, a Secretaria de Saúde orientou os profissionais da rede municipal a adotarem condutas baseadas na avaliação clínica e epidemiológica dos pacientes, sem aguardar os resultados laboratoriais para o início do tratamento.
Além da interdição do pesqueiro, equipes da Vigilância Ambiental vão realizar ações de manejo da vegetação, monitoramento e controle de carrapatos, roçagem técnica e outras intervenções consideradas necessárias nas áreas classificadas como de risco. Placas de advertência também serão instaladas para impedir o acesso da população.