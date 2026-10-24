A PM (Polícia Militar) recuperou um módulo eletrônico de caminhão furtado durante a madrugada em uma oficina mecânica de Itapira. O equipamento, avaliado em mais de R$ 20 mil, foi localizado em um estabelecimento de compra e venda de sucatas no bairro Assad Alcici.

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Segundo informações da corporação, os policiais receberam denúncias sobre o furto e realizaram diligências em pontos de coleta e comércio de materiais recicláveis. Durante a abordagem, o proprietário do estabelecimento informou que havia adquirido o módulo na mesma madrugada por R$ 3, considerando apenas o peso do material, supostamente alumínio. O comerciante afirmou que o objeto foi vendido por um catador de materiais recicláveis da região.

Ainda de acordo com a PM, as equipes tentaram localizar o possível autor do furto, mas não obtiveram êxito até o momento. A vítima foi contatada e reconheceu o módulo como sendo de sua propriedade, agradecendo o trabalho dos policiais.