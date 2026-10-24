A RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve enfrentar um fim de semana de tempo instável, com chuva em todos os dias e risco de tempestades. As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

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Sábado: o céu permanece nublado, e a chuva atinge toda a RMC, com precipitações mais generalizadas entre o fim da tarde e a noite. Há possibilidade de pancadas acompanhadas de raios. As temperaturas mínima e máxima variam pouco em relação ao dia anterior.

Domingo: a combinação de uma frente fria sobre o oceano com instabilidades locais deve provocar chuvas volumosas na região. A precipitação começa já na madrugada e se espalha de forma generalizada. Há risco de tempestades com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, sobretudo no fim da manhã e no início da tarde. As temperaturas caem, com mínima próxima de 16°C e máxima em torno de 23°C.