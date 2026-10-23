A fiscalização de trânsito por câmeras em Campinas identificou 26,5 mil infrações em 2026, um aumento de 85% em relação ao mesmo período do ano passado. Os flagrantes foram registrados pelo sistema de videomonitoramento da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), que ampliou a estrutura de fiscalização remota com a instalação de nove novas câmeras neste ano.
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No período equivalente de 2025, quando sete equipamentos foram incorporados ao sistema, haviam sido contabilizadas 14,3 mil infrações. Atualmente, Campinas possui 25 pontos de fiscalização remota ativos, distribuídos por cruzamentos e corredores viários de diferentes regiões da cidade.
Segundo a Emdec, o crescimento dos registros está relacionado principalmente à ampliação da rede de monitoramento e ao aperfeiçoamento da fiscalização realizada pelos agentes que acompanham as imagens no Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte (CCO).
Transposição de pista lidera infrações
A irregularidade mais frequente é a transposição de pista, com 11,7 mil registros. A maior parte dos flagrantes ocorreu no cruzamento das avenidas Irmã Serafina e Moraes Salles, na região central de Campinas.
Em segundo lugar aparece o uso irregular de faixas exclusivas para ônibus, responsável por 7,3 mil infrações. Juntas, essas duas condutas representam quase 72% das irregularidades identificadas pelas câmeras.
A transposição irregular de pista é considerada infração média, com multa de R$ 130,16. Já o uso indevido da faixa exclusiva para ônibus é classificado como infração gravíssima, com penalidade de R$ 293,47.
Onde estão as câmeras de fiscalização
Os 25 pontos de videomonitoramento estão distribuídos por locais estratégicos, incluindo cruzamentos do Centro, os corredores das avenidas Amoreiras e John Boyd Dunlop, os acessos ao Aeroporto Internacional de Viracopos e as regiões da Torre do Castelo e da Rodoviária.
Também há fiscalização remota em trechos das avenidas João Jorge, Salles Oliveira e Lix da Cunha.
Todos os locais contam com placas de sinalização informando a presença de fiscalização de trânsito por câmeras de monitoramento.
O coordenador do CCO da Emdec, Ayrton Martins, afirma que a tecnologia permite ampliar a capacidade de fiscalização e identificar comportamentos que podem provocar acidentes.
"Os números são reflexo da ampliação no número de câmeras, que são um importante apoio tecnológico para desestimular, por meio da fiscalização, as condutas irregulares e que podem causar acidentes", destacou.
Equipamentos também ajudam a identificar acidentes
Além de registrar infrações, as câmeras são utilizadas para acompanhar ocorrências que interferem na circulação de veículos.
Entre maio e setembro, o sistema identificou 114 situações com impacto no trânsito, incluindo acidentes, incêndios em veículos, congestionamentos, problemas nas vias e automóveis quebrados.
As imagens são acompanhadas por agentes da mobilidade urbana no CCO, que podem identificar ocorrências e orientar a atuação das equipes responsáveis pelo trânsito da cidade.