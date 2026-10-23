A fiscalização de trânsito por câmeras em Campinas identificou 26,5 mil infrações em 2026, um aumento de 85% em relação ao mesmo período do ano passado. Os flagrantes foram registrados pelo sistema de videomonitoramento da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), que ampliou a estrutura de fiscalização remota com a instalação de nove novas câmeras neste ano.

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No período equivalente de 2025, quando sete equipamentos foram incorporados ao sistema, haviam sido contabilizadas 14,3 mil infrações. Atualmente, Campinas possui 25 pontos de fiscalização remota ativos, distribuídos por cruzamentos e corredores viários de diferentes regiões da cidade.

Segundo a Emdec, o crescimento dos registros está relacionado principalmente à ampliação da rede de monitoramento e ao aperfeiçoamento da fiscalização realizada pelos agentes que acompanham as imagens no Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte (CCO).