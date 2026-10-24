Os ônibus municipais de Campinas terão tarifa zero neste domingo (25), durante o segundo turno das Eleições 2026. A gratuidade será válida das 6h às 19h, período que começa duas horas antes da abertura das urnas e termina duas horas depois do encerramento da votação.

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Para utilizar o benefício, os passageiros deverão embarcar pelas portas traseiras dos ônibus. Os motoristas serão orientados a manter as portas dianteiras fechadas durante o período de gratuidade. Não será necessário apresentar título de eleitor, comprovante de votação ou utilizar o Bilhete Único.

Nos terminais Central e Mercado, o acesso gratuito será feito pelos portões laterais. Nas estações do BRT, a entrada ocorrerá pelas catracas laterais de portão baixo. Durante o período de tarifa zero, também não será necessário registrar o Bilhete Único nas catracas dos terminais ou dos veículos.