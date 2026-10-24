Os ônibus municipais de Campinas terão tarifa zero neste domingo (25), durante o segundo turno das Eleições 2026. A gratuidade será válida das 6h às 19h, período que começa duas horas antes da abertura das urnas e termina duas horas depois do encerramento da votação.
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Para utilizar o benefício, os passageiros deverão embarcar pelas portas traseiras dos ônibus. Os motoristas serão orientados a manter as portas dianteiras fechadas durante o período de gratuidade. Não será necessário apresentar título de eleitor, comprovante de votação ou utilizar o Bilhete Único.
Nos terminais Central e Mercado, o acesso gratuito será feito pelos portões laterais. Nas estações do BRT, a entrada ocorrerá pelas catracas laterais de portão baixo. Durante o período de tarifa zero, também não será necessário registrar o Bilhete Único nas catracas dos terminais ou dos veículos.
Frota será reforçada
A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) determinou que, desde o início da operação de domingo até as 19h, as empresas coloquem nas ruas uma frota compatível com aquela utilizada nos horários de entrepico dos dias úteis.
Isso significa que todas as linhas que normalmente circulam nos dias úteis nesses períodos estarão disponíveis. A operação reduzida típica dos domingos somente será retomada depois das 19h, quando também voltará a cobrança normal da tarifa.
O sistema municipal de transporte de Campinas conta atualmente com 232 linhas e cerca de 900 ônibus. Em um dia útil, a rede registra média de aproximadamente 380 mil passagens pelas catracas.
A tarifa zero foi determinada pela Secretaria Municipal de Transportes e pela Emdec e oficializada por meio do Decreto Municipal 24.694/2026. A medida também segue resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) voltada à oferta de transporte coletivo gratuito no dia da eleição.
PAI-Serviço funciona normalmente
Eleitores com mobilidade reduzida também poderão utilizar o PAI-Serviço, que funcionará das 6h30 às 18h, mediante agendamento prévio.
As viagens podem ser solicitadas pelos canais da Emdec, incluindo o telefone 118, na opção 2, o WhatsApp (19) 3731-2910 e o aplicativo do serviço.
Como consultar os horários
Os passageiros podem verificar linhas, pontos de embarque e previsão de chegada dos ônibus pelos aplicativos Cittamobi, Moovit e Kim. Os horários e itinerários também podem ser consultados pelos canais digitais da Emdec.
A votação do segundo turno será realizada das 8h às 17h. Em São Paulo, os eleitores voltarão às urnas apenas para escolher o presidente da República.
SERVIÇO
Ônibus gratuitos no segundo turno em Campinas
Data: domingo, 25 de outubro
Gratuidade: das 6h às 19h
Votação: das 8h às 17h
Embarque: pelas portas traseiras dos ônibus
Bilhete Único: não é necessário durante o período de gratuidade
PAI-Serviço: das 6h30 às 18h, com agendamento prévio