Mais de 205 mil eleitores não compareceram às urnas em Campinas no primeiro turno das Eleições 2026. Foram 205.914 ausências na votação presidencial, o equivalente a 23,57% do eleitorado apto registrado na totalização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em outras palavras, praticamente um em cada quatro eleitores deixou de votar no dia 4 de outubro.

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A totalização para presidente registrou 873.613 eleitores aptos a votar em Campinas, dos quais 667.699 compareceram às seções eleitorais. O índice de comparecimento ficou em 76,43%, enquanto a abstenção alcançou 23,57%.

O contingente de ausentes chama atenção pelo tamanho. Os 205.914 eleitores que não votaram formariam, isoladamente, um grupo equivalente a quase um quarto de todo o eleitorado envolvido na votação presidencial no município.