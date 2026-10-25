Mais de 205 mil eleitores não compareceram às urnas em Campinas no primeiro turno das Eleições 2026. Foram 205.914 ausências na votação presidencial, o equivalente a 23,57% do eleitorado apto registrado na totalização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em outras palavras, praticamente um em cada quatro eleitores deixou de votar no dia 4 de outubro.
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A totalização para presidente registrou 873.613 eleitores aptos a votar em Campinas, dos quais 667.699 compareceram às seções eleitorais. O índice de comparecimento ficou em 76,43%, enquanto a abstenção alcançou 23,57%.
O contingente de ausentes chama atenção pelo tamanho. Os 205.914 eleitores que não votaram formariam, isoladamente, um grupo equivalente a quase um quarto de todo o eleitorado envolvido na votação presidencial no município.
A abstenção também ficou ligeiramente acima da média paulista. Campinas registrou 23,57% de ausência, enquanto o comparecimento no Estado foi de aproximadamente 77,5%, o que corresponde a uma abstenção próxima de 22,5%.
Brancos e nulos somaram mais de 34 mil
Além de quem não compareceu, houve eleitores que foram às urnas, mas não deram voto válido a nenhum candidato à Presidência.
Campinas registrou 13.544 votos em branco, correspondentes a 2,03% dos votos depositados, e 20.935 votos nulos, ou 3,14%. Somadas, as duas categorias alcançaram 34.479 votos, cerca de 5,16% de todo o comparecimento.
Com isso, dos 667.699 eleitores que compareceram, 633.220 deram votos válidos aos candidatos à Presidência. Foram esses votos válidos que serviram de base para o cálculo dos percentuais obtidos por cada concorrente.
É importante diferenciar os conceitos. Abstenção é quando o eleitor apto não comparece à votação. Já o voto branco ou nulo é registrado por quem foi à seção eleitoral e utilizou a urna, mas não escolheu validamente um dos candidatos. Brancos e nulos não entram no cálculo utilizado para definir o resultado da eleição.
Mais de 240 mil ficaram fora dos votos válidos
Se forem considerados conjuntamente os 205.914 eleitores ausentes e os 34.479 votos brancos e nulos para presidente, chega-se a 240.393 pessoas que não deram voto válido a um candidato presidencial em Campinas no primeiro turno.
O número corresponde a aproximadamente 27,5% dos 873.613 eleitores aptos considerados na totalização presidencial.
Ainda assim, é preciso fazer a distinção: os 205 mil ausentes sequer participaram da votação, enquanto os 34,4 mil eleitores que votaram em branco ou nulo compareceram e exerceram o direito de voto, embora sem escolher uma das candidaturas apresentadas.
Para governador, brancos e nulos foram ainda maiores
Na votação para governador, o volume de brancos e nulos foi superior. Foram registrados 29.407 votos em branco e 43.267 votos nulos, totalizando 72.674 votos sem indicação válida de candidato ao Governo de São Paulo.
Os brancos corresponderam a 4,42% dos votos depositados para governador e os nulos a 6,50%. Somados, chegaram a aproximadamente 10,9% do comparecimento registrado para o cargo.
Para governador, foram contabilizados 592.705 votos válidos em Campinas. Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi reeleito no primeiro turno e recebeu 367.121 votos no município, enquanto Fernando Haddad (PT) teve 219.874.
Segundo turno será neste domingo
Os eleitores voltam às urnas neste domingo, 25 de outubro, para decidir o segundo turno presidencial.
Quem não votou no primeiro turno pode votar normalmente no segundo, desde que esteja com a situação eleitoral regular. Para a Justiça Eleitoral, cada turno é considerado uma eleição independente.
A nova votação permitirá também medir se Campinas repetirá o patamar de mais de 23% de abstenção registrado no primeiro turno ou se haverá aumento do comparecimento diante de uma disputa restrita a dois candidatos.