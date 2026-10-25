25 de outubro de 2026
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DEIXARAM DE VOTAR

Mais de 205 mil eleitores não votaram em Campinas no 1º turno

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 3 min
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Ausência atingiu 23,57% do eleitorado no primeiro turno; outros 34,4 mil campineiros votaram em branco ou anularam para presidente.
Ausência atingiu 23,57% do eleitorado no primeiro turno; outros 34,4 mil campineiros votaram em branco ou anularam para presidente.

Mais de 205 mil eleitores não compareceram às urnas em Campinas no primeiro turno das Eleições 2026. Foram 205.914 ausências na votação presidencial, o equivalente a 23,57% do eleitorado apto registrado na totalização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em outras palavras, praticamente um em cada quatro eleitores deixou de votar no dia 4 de outubro.

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A totalização para presidente registrou 873.613 eleitores aptos a votar em Campinas, dos quais 667.699 compareceram às seções eleitorais. O índice de comparecimento ficou em 76,43%, enquanto a abstenção alcançou 23,57%.

O contingente de ausentes chama atenção pelo tamanho. Os 205.914 eleitores que não votaram formariam, isoladamente, um grupo equivalente a quase um quarto de todo o eleitorado envolvido na votação presidencial no município.

A abstenção também ficou ligeiramente acima da média paulista. Campinas registrou 23,57% de ausência, enquanto o comparecimento no Estado foi de aproximadamente 77,5%, o que corresponde a uma abstenção próxima de 22,5%.

Brancos e nulos somaram mais de 34 mil

Além de quem não compareceu, houve eleitores que foram às urnas, mas não deram voto válido a nenhum candidato à Presidência.

Campinas registrou 13.544 votos em branco, correspondentes a 2,03% dos votos depositados, e 20.935 votos nulos, ou 3,14%. Somadas, as duas categorias alcançaram 34.479 votos, cerca de 5,16% de todo o comparecimento.

Com isso, dos 667.699 eleitores que compareceram, 633.220 deram votos válidos aos candidatos à Presidência. Foram esses votos válidos que serviram de base para o cálculo dos percentuais obtidos por cada concorrente.

É importante diferenciar os conceitos. Abstenção é quando o eleitor apto não comparece à votação. Já o voto branco ou nulo é registrado por quem foi à seção eleitoral e utilizou a urna, mas não escolheu validamente um dos candidatos. Brancos e nulos não entram no cálculo utilizado para definir o resultado da eleição.

Mais de 240 mil ficaram fora dos votos válidos

Se forem considerados conjuntamente os 205.914 eleitores ausentes e os 34.479 votos brancos e nulos para presidente, chega-se a 240.393 pessoas que não deram voto válido a um candidato presidencial em Campinas no primeiro turno.

O número corresponde a aproximadamente 27,5% dos 873.613 eleitores aptos considerados na totalização presidencial.

Ainda assim, é preciso fazer a distinção: os 205 mil ausentes sequer participaram da votação, enquanto os 34,4 mil eleitores que votaram em branco ou nulo compareceram e exerceram o direito de voto, embora sem escolher uma das candidaturas apresentadas.

Para governador, brancos e nulos foram ainda maiores

Na votação para governador, o volume de brancos e nulos foi superior. Foram registrados 29.407 votos em branco e 43.267 votos nulos, totalizando 72.674 votos sem indicação válida de candidato ao Governo de São Paulo.

Os brancos corresponderam a 4,42% dos votos depositados para governador e os nulos a 6,50%. Somados, chegaram a aproximadamente 10,9% do comparecimento registrado para o cargo.

Para governador, foram contabilizados 592.705 votos válidos em Campinas. Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi reeleito no primeiro turno e recebeu 367.121 votos no município, enquanto Fernando Haddad (PT) teve 219.874.

Segundo turno será neste domingo

Os eleitores voltam às urnas neste domingo, 25 de outubro, para decidir o segundo turno presidencial.

Quem não votou no primeiro turno pode votar normalmente no segundo, desde que esteja com a situação eleitoral regular. Para a Justiça Eleitoral, cada turno é considerado uma eleição independente.

A nova votação permitirá também medir se Campinas repetirá o patamar de mais de 23% de abstenção registrado no primeiro turno ou se haverá aumento do comparecimento diante de uma disputa restrita a dois candidatos.

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