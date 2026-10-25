Mais de 870 mil eleitores de Campinas poderão voltar às urnas neste domingo, 25 de outubro, para o segundo turno das Eleições 2026. No Estado de São Paulo, a votação será exclusivamente para presidente da República, já que a disputa pelo governo estadual foi definida no primeiro turno. Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputam a Presidência.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A votação será realizada das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila da seção eleitoral até as 17h terá o direito de votar garantido, mesmo que a conclusão ocorra depois desse horário.
Campinas é o terceiro maior colégio eleitoral do Estado de São Paulo e o maior do interior, com 870.672 eleitores na base consolidada divulgada para as eleições deste ano. A cidade fica atrás apenas da capital e de Guarulhos.
267 locais e mais de 2,5 mil seções
A operação eleitoral em Campinas envolve 267 locais de votação e 2.532 seções ativas, distribuídas pelas sete zonas eleitorais existentes no município.
Dentro da rede municipal de ensino, 66 escolas serão utilizadas pela Justiça Eleitoral neste domingo. São 14 unidades na região Norte, 14 no Sul, 14 no Sudoeste, 13 no Leste e 11 no Noroeste. Juntas, essas escolas atendem normalmente 22,9 mil alunos.
Para o segundo turno, Campinas manteve os locais de votação utilizados no primeiro turno, sem mudança de endereço das seções no município. Ainda assim, a orientação da Justiça Eleitoral é consultar o local e a seção antes de sair de casa, principalmente pelo aplicativo e-Título ou pelos canais oficiais do TSE e do TRE-SP.
Ônibus serão gratuitos
O transporte coletivo municipal terá tarifa zero das 6h às 19h deste domingo, período que começa duas horas antes da abertura das urnas e termina duas horas depois do encerramento da votação.
Segundo a Prefeitura, os usuários deverão acessar os ônibus pelas portas traseiras para utilizar o benefício. O PAI-Serviço também funcionará para atender pessoas com mobilidade reduzida.
A Emdec também terá operação especial de trânsito durante o fim de semana, incluindo bloqueios e alterações temporárias no Centro para a distribuição e posterior recolhimento das urnas.
O que levar para votar?
O título eleitoral em papel não é obrigatório. O eleitor precisa apresentar um documento oficial com foto, como RG ou Carteira de Identidade Nacional, CNH, passaporte, certificado de reservista, carteira profissional reconhecida por lei ou carteira de trabalho física.
O e-Título também vale como documento de identificação quando apresenta a fotografia do eleitor. Se o aplicativo estiver sem foto, será necessário levar outro documento oficial com fotografia. Documentos físicos podem ser aceitos mesmo vencidos, desde que permitam identificar o eleitor.
Não votou no primeiro turno? Pode votar agora
Quem deixou de comparecer no dia 4 de outubro pode votar normalmente no segundo turno, desde que a inscrição eleitoral esteja regular. Para a Justiça Eleitoral, cada turno é considerado uma eleição independente.
O mesmo vale para quem não possui biometria cadastrada. A falta de biometria não impede a votação, desde que o título esteja regular e seja possível confirmar a identidade do eleitor pelos procedimentos previstos pela Justiça Eleitoral.
Campinas teve mais de 205 mil ausentes no primeiro turno
No primeiro turno, 667.699 eleitores compareceram às urnas em Campinas, enquanto 205.914 não votaram. A abstenção registrada na votação presidencial foi de aproximadamente 23,6%.
Na disputa presidencial, Flávio Bolsonaro recebeu 329.733 votos em Campinas, ou 52,07% dos votos válidos, enquanto Lula teve 241.972 votos, equivalentes a 38,21%. Os dois avançaram nacionalmente ao segundo turno.
Como não há outras disputas no Estado neste domingo, o processo de votação será mais curto: o eleitor digitará apenas os dois números do candidato a presidente, conferirá a fotografia e o nome na tela da urna e apertará a tecla confirma.
Como justificar
Quem estiver fora de seu domicílio eleitoral e não puder votar poderá apresentar a justificativa no próprio domingo pelo e-Título ou presencialmente por meio do Requerimento de Justificativa Eleitoral.
Quem deixar para justificar posteriormente terá até 8 de janeiro de 2027 para regularizar a ausência no segundo turno. Já o prazo referente à ausência no primeiro turno termina em 3 de dezembro deste ano.
CAMPINAS NO SEGUNDO TURNO
Eleitores: 870.672
Posição no Estado: 3º maior eleitorado
Locais de votação: 267
Seções ativas: 2.532
Zonas eleitorais: 7
Escolas municipais utilizadas: 66
Horário: das 8h às 17h
Ônibus gratuitos: das 6h às 19h
Cargo em disputa em São Paulo: presidente da República
Data: domingo, 25 de outubro