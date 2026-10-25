Mais de 870 mil eleitores de Campinas poderão voltar às urnas neste domingo, 25 de outubro, para o segundo turno das Eleições 2026. No Estado de São Paulo, a votação será exclusivamente para presidente da República, já que a disputa pelo governo estadual foi definida no primeiro turno. Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputam a Presidência.

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A votação será realizada das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila da seção eleitoral até as 17h terá o direito de votar garantido, mesmo que a conclusão ocorra depois desse horário.

Campinas é o terceiro maior colégio eleitoral do Estado de São Paulo e o maior do interior, com 870.672 eleitores na base consolidada divulgada para as eleições deste ano. A cidade fica atrás apenas da capital e de Guarulhos.