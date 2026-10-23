A Vigilância Sanitária de Campinas passou a contar com um novo sistema de gestão para organizar procedimentos, aprimorar fiscalizações e melhorar o acompanhamento de riscos à saúde da população. O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) foi lançado nesta sexta-feira (23), durante um evento no Salão Vermelho do Paço Municipal, com a participação de representantes da Prefeitura, da Anvisa e de instituições parceiras.
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A proposta é padronizar processos de trabalho, reduzir falhas, integrar equipes e tornar as decisões mais consistentes, especialmente nas atividades de inspeção, orientação e monitoramento sanitário. O sistema também pretende facilitar a avaliação dos resultados e a identificação de pontos que precisam de melhorias.
A implantação faz parte do IntegraVisa IV, projeto desenvolvido pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), dentro do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi-SUS).
Campinas está entre dez participantes de etapa avançada
O município integra um grupo de dez vigilâncias sanitárias participantes do nível 3 do IntegraVisa IV, fase dedicada à aplicação prática dos requisitos de gestão da qualidade nos serviços.
O modelo tem como referência a norma internacional ISO 9001:2015, utilizada para orientar a organização de processos, o acompanhamento de resultados e a melhoria contínua de serviços.
Isso não significa que a Vigilância Sanitária de Campinas tenha recebido uma certificação ISO. A norma serve como referência para a implantação do novo sistema de gestão.
Segundo a Prefeitura, o trabalho permite identificar dificuldades operacionais, aprimorar a comunicação entre setores e fortalecer o uso de informações técnicas na tomada de decisões.
Reestruturação começou há dois anos
O secretário municipal de Saúde, Lair Zambon, afirmou que a implantação do sistema é resultado de mudanças iniciadas há cerca de dois anos na Vigilância Sanitária.
"Nós começamos um novo conceito da relação da Vigilância Sanitária com a sociedade. A sociedade começa a ter uma percepção da importância da Vigilância, que é o nosso objetivo maior", declarou.
A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Gláucia Margoto, destacou que a iniciativa pretende aperfeiçoar atividades já desenvolvidas pelas equipes, desde as inspeções até a orientação da população.
A implantação envolve a direção do departamento, responsável por estabelecer prioridades e acompanhar resultados, e um grupo técnico encarregado de adaptar os requisitos de qualidade à rotina da Vigilância Sanitária.
Para a coordenadora do setor, Ana Heloisa de Lima Vieira, o novo modelo também deve ampliar a transparência das ações.
"Ao qualificar nossos processos e fundamentar as decisões no risco sanitário, reafirmamos o compromisso com a proteção da saúde da população e com a transparência perante a sociedade e o setor regulado", afirmou.
Prefeitura cria página sobre o novo sistema
Como parte da implantação, a Prefeitura disponibilizou uma página com informações sobre o funcionamento do Sistema de Gestão da Qualidade, seus objetivos, diretrizes, políticas e fundamentos legais.
O conteúdo pode ser consultado no endereço campinas.sp.gov.br/sites/vigilanciasanitaria/sgq.