A Vigilância Sanitária de Campinas passou a contar com um novo sistema de gestão para organizar procedimentos, aprimorar fiscalizações e melhorar o acompanhamento de riscos à saúde da população. O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) foi lançado nesta sexta-feira (23), durante um evento no Salão Vermelho do Paço Municipal, com a participação de representantes da Prefeitura, da Anvisa e de instituições parceiras.

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A proposta é padronizar processos de trabalho, reduzir falhas, integrar equipes e tornar as decisões mais consistentes, especialmente nas atividades de inspeção, orientação e monitoramento sanitário. O sistema também pretende facilitar a avaliação dos resultados e a identificação de pontos que precisam de melhorias.

A implantação faz parte do IntegraVisa IV, projeto desenvolvido pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), dentro do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi-SUS).