Os eleitores de Campinas devem enfrentar um domingo (25) de muita chuva para ir às urnas no segundo turno das eleições presidenciais. A previsão da Climatempo aponta 62,8 milímetros de precipitação acumulada, volume considerado elevado para um único dia, com 98% de probabilidade de chuva. O cenário inclui possibilidade de temporais, descargas elétricas e rajadas de vento, justamente durante o período de votação.

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A instabilidade não ficará restrita ao domingo. O sábado (24), véspera da eleição, também terá pancadas de chuva, com previsão de 16,8 milímetros. Somados, os acumulados previstos para os dois dias chegam a 79,6 milímetros, quantidade suficiente para aumentar o risco de alagamentos e enxurradas, especialmente em pontos vulneráveis da cidade.

A mudança no tempo é provocada pela influência de uma frente fria sobre o oceano, combinada com instabilidades atmosféricas que favorecem a formação de nuvens carregadas em Campinas e na Região Metropolitana (RMC). Há possibilidade de tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e ocorrência isolada de granizo.