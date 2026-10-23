Os eleitores de Campinas devem enfrentar um domingo (25) de muita chuva para ir às urnas no segundo turno das eleições presidenciais. A previsão da Climatempo aponta 62,8 milímetros de precipitação acumulada, volume considerado elevado para um único dia, com 98% de probabilidade de chuva. O cenário inclui possibilidade de temporais, descargas elétricas e rajadas de vento, justamente durante o período de votação.
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A instabilidade não ficará restrita ao domingo. O sábado (24), véspera da eleição, também terá pancadas de chuva, com previsão de 16,8 milímetros. Somados, os acumulados previstos para os dois dias chegam a 79,6 milímetros, quantidade suficiente para aumentar o risco de alagamentos e enxurradas, especialmente em pontos vulneráveis da cidade.
A mudança no tempo é provocada pela influência de uma frente fria sobre o oceano, combinada com instabilidades atmosféricas que favorecem a formação de nuvens carregadas em Campinas e na Região Metropolitana (RMC). Há possibilidade de tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e ocorrência isolada de granizo.
Sábado terá calor e pancadas de chuva
No sábado (24), o dia começa com períodos de sol entre nuvens, mas a instabilidade aumenta a partir do fim da manhã. A previsão indica pancadas de chuva à tarde e possibilidade de temporal, com precipitações que podem se prolongar durante a noite.
Segundo a Climatempo, as temperaturas devem variar entre 20°C e 28°C, mantendo a sensação de abafamento antes da chegada das chuvas mais intensas. A umidade relativa do ar poderá atingir 96%, enquanto as rajadas de vento podem chegar a 42 km/h.
A previsão é de 16,8 milímetros de chuva, com 92% de probabilidade de precipitação.
Domingo de votação terá chuva volumosa e queda de temperatura
O cenário se agrava no domingo (25), quando os eleitores voltarão às urnas. A Climatempo prevê chuva forte já durante a manhã, período em que tradicionalmente há grande movimentação nos locais de votação.
Embora possam ocorrer algumas aberturas de sol à tarde, a instabilidade deve continuar, com novas pancadas de chuva até a noite. A probabilidade de precipitação chega a 98%, com acumulado estimado em 62,8 milímetros.
A temperatura também vai cair, com mínima de 19°C e máxima de apenas 23°C, segundo a previsão detalhada da Climatempo. As rajadas de vento poderão alcançar 52 km/h, aumentando o risco de queda de galhos e árvores durante as tempestades.
O volume previsto para domingo é quase quatro vezes maior que o estimado para sábado, tornando o dia da eleição o período de maior preocupação neste fim de semana.
Defesa Civil mantém atenção para temporais
A Defesa Civil do Estado de São Paulo colocou Campinas e as demais cidades paulistas em estado de atenção para chuvas intensas até sábado (24). O órgão alerta para a possibilidade de alagamentos, enxurradas, elevação dos níveis de rios e córregos e quedas de árvores.
Embora o comunicado estadual tenha estabelecido inicialmente o período de atenção até sábado, a previsão da Climatempo indica que o domingo poderá concentrar os maiores volumes de chuva em Campinas.
Para quem precisa sair de casa para votar, a recomendação é acompanhar as condições do tempo, reservar mais tempo para o deslocamento e evitar vias com histórico de alagamento. Durante chuvas fortes, motoristas e pedestres não devem atravessar trechos inundados.
Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.