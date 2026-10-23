A Prefeitura de Campinas suspendeu temporariamente o acesso externo ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI), utilizado para tramitação de processos e documentos administrativos. A decisão foi tomada após um alerta internacional sobre vulnerabilidades de segurança no PHP, tecnologia empregada pela plataforma e por diversos outros sistemas digitais.

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A suspensão segue uma recomendação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), responsável pelo desenvolvimento do SEI, e afeta principalmente cidadãos, empresas e representantes de entidades que utilizam a ferramenta pela internet.

Com a restrição, usuários externos ficam temporariamente impedidos de acessar processos, encaminhar documentos e realizar assinaturas eletrônicas pelo sistema, conforme as funcionalidades disponíveis para cada perfil.