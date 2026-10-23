A Prefeitura de Campinas suspendeu temporariamente o acesso externo ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI), utilizado para tramitação de processos e documentos administrativos. A decisão foi tomada após um alerta internacional sobre vulnerabilidades de segurança no PHP, tecnologia empregada pela plataforma e por diversos outros sistemas digitais.
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A suspensão segue uma recomendação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), responsável pelo desenvolvimento do SEI, e afeta principalmente cidadãos, empresas e representantes de entidades que utilizam a ferramenta pela internet.
Com a restrição, usuários externos ficam temporariamente impedidos de acessar processos, encaminhar documentos e realizar assinaturas eletrônicas pelo sistema, conforme as funcionalidades disponíveis para cada perfil.
Servidores continuam utilizando o sistema
Apesar da suspensão do acesso pela internet, o SEI permanece funcionando normalmente para os servidores municipais, que utilizam a rede interna da Prefeitura.
Segundo a administração municipal, essa estrutura possui acesso restrito e controlado, reduzindo a exposição às vulnerabilidades identificadas enquanto são realizadas as verificações e adequações de segurança.
A Prefeitura ressalta que a suspensão não significa que o sistema tenha sido invadido ou que dados tenham sido roubados. Até o momento, não há informação de acesso indevido às informações armazenadas na plataforma.
Problema não é exclusivo de Campinas
O alerta de segurança envolve o PHP, uma linguagem de programação utilizada no desenvolvimento de aplicações e serviços na internet. Por se tratar de uma tecnologia amplamente empregada, as vulnerabilidades identificadas podem afetar diferentes sistemas, e não apenas o SEI.
De acordo com a Prefeitura, o alerta tem alcance internacional e levou outras instituições públicas e privadas a adotar medidas temporárias de proteção.
A suspensão busca evitar possíveis tentativas de exploração das falhas por pessoas externas à rede institucional, preservando os documentos e processos administrativos.
A administração municipal não informou uma previsão para o restabelecimento do acesso externo ao SEI.