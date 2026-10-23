Um homem de 37 anos foi preso em flagrante pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba após furtar mais de R$ 200 em barras de chocolate de uma farmácia no Jardim Lauro Bueno de Camargo.

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O crime foi comunicado ao COI (Centro de Operações e Inteligência) pelo representante do estabelecimento, localizado na Avenida Manoel Ruz Peres. Ele informou que o furto havia acabado de ocorrer e repassou aos agentes as características do suspeito, as roupas que vestia e a direção para a qual havia fugido.

Com as informações, as equipes em patrulhamento localizaram o homem ainda no bairro. Na mochila dele, os guardas encontraram diversas barras de chocolate furtadas. Segundo o responsável pela farmácia, o suspeito já vinha praticando furtos no estabelecimento havia algum tempo.