Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Jardim São Domingos, em Sumaré. Segundo o relato da vítima, durante uma discussão conjugal, seu companheiro, de 55 anos, que apresentava sinais de embriaguez, retirou uma arma de fogo de um cofre da residência com a intenção de intimidá-la.

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Ainda de acordo com o depoimento, não houve ameaça verbal direta nem o apontamento da arma contra a mulher. Durante a averiguação no imóvel, os policiais localizaram uma pistola calibre .380, descarregada, acompanhada de três carregadores. A documentação referente ao registro do armamento foi apresentada e verificada pelos agentes.

A vítima não apresentava lesões aparentes e dispensou atendimento médico. Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial para as providências de polícia judiciária. A arma e os carregadores permaneceram apreendidos, e o homem foi liberado após o registro da ocorrência.