A PM (Polícia Militar) prendeu em flagrante um homem suspeito de tráfico de drogas em um estabelecimento comercial no bairro Jardim Ypê I, em Mogi Guaçu. Segundo a corporação, durante patrulhamento, os policiais foram averiguar denúncias de que o local seria usado para a venda de entorpecentes.

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Ao chegarem ao comércio, encontraram uma porção de maconha próxima ao responsável pelo estabelecimento. Nas buscas pelo imóvel, os agentes localizaram 155 microtubos com cocaína e seis porções de maconha escondidos em gavetas de mesas de sinuca. Também foram apreendidos R$ 190.

No local, outras duas pessoas foram abordadas. Com uma delas, os policiais encontraram dois microtubos de cocaína. Questionado, o indivíduo afirmou ter comprado a droga do responsável pelo comércio para consumo próprio.