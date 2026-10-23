23 de outubro de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Sexta terá temporais e máxima de 25°C na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Sexta-feira terá céu nublado, aumento das instabilidades e risco de temporais com raios e rajadas de vento na RMC.
Sexta-feira terá céu nublado, aumento das instabilidades e risco de temporais com raios e rajadas de vento na RMC.

A sexta-feira (23) deve ser de céu nublado na RMC (Região Metropolitana de Campinas), com intensificação das instabilidades ao longo do dia. Há possibilidade de temporais acompanhados de raios e rajadas de vento, principalmente entre a tarde e a noite.

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De acordo com a previsão do tempo, as temperaturas devem variar entre mínimas próximas de 18°C no começo da manhã e máximas de cerca de 25°C no meio da tarde.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

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