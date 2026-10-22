22 de outubro de 2026
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ALERTA

Campinas tem 26 bairros com alto risco de dengue; veja lista

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Novo alerta da Saúde aponta áreas com maior risco de transmissão; cidade soma 4.151 casos confirmados em 2026, sem mortes registradas.
Novo alerta da Saúde aponta áreas com maior risco de transmissão; cidade soma 4.151 casos confirmados em 2026, sem mortes registradas.

Campinas tem 26 bairros classificados com alto risco de transmissão da dengue, segundo o novo levantamento divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quinta-feira (22). O 42º Alerta Arboviroses de 2026 identifica áreas que exigem atenção redobrada dos moradores e reforço das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti.

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A cidade contabiliza 4.151 casos confirmados de dengue neste ano, considerando o período de 1º de janeiro até segunda-feira (19). Apesar das infecções registradas, Campinas não teve nenhuma morte pela doença em 2026, segundo o balanço municipal.

As regiões Noroeste e Suleste concentram o maior número de bairros incluídos no alerta, com seis localidades cada. A classificação leva em consideração indicadores como a ocorrência de casos, identificação de novas áreas de transmissão, densidade populacional e necessidade de intensificar as ações de prevenção.

Confira os 26 bairros com alto risco de dengue

Região Leste — 4 bairros

  • Vila Miguel Vicente Cury
  • Vila Costa e Silva
  • Parque Taquaral
  • Bosque

Região Noroeste — 6 bairros

  • Jardim Maracanã
  • Jardim Metonópolis
  • Parque Valença I e II
  • Jardim Lisa
  • Residencial Colina das Nascentes
  • Residencial São Luís

Região Norte — 2 bairros

  • Cidade Universitária I
  • Jardim Eulina

Região Sudoeste — 3 bairros

  • Jardim Melina I
  • Jardim Rosalina
  • DIC VI

Região Sul — 4 bairros

  • Parque Oziel
  • Jardim Monte Cristo
  • Jardim do Lago Continuação
  • Jardim Campo Belo

Região Suleste — 6 bairros

  • São Bernardo
  • Jardim Baronesa
  • Jardim Proença
  • Jardim Guarani
  • Jardim Paranapanema
  • Jardim São Fernando

A relação oficial reúne 25 denominações, mas contabiliza Parque Valença I e Parque Valença II como duas localidades, totalizando os 26 bairros apontados pela Secretaria de Saúde.

O alerta também abrange bairros menores situados no entorno das áreas identificadas. A Prefeitura ressalta que as medidas preventivas continuam necessárias em toda a cidade, inclusive nos locais que constavam de levantamentos anteriores e não aparecem na lista atual.

Como evitar criadouros do mosquito

A principal recomendação é impedir o acúmulo de água parada em recipientes e estruturas que possam servir de criadouro para o Aedes aegypti.

Entre os cuidados estão a retirada de água de pneus, latas e outros objetos, a limpeza periódica dos pratinhos de plantas, a vedação das caixas-d'água e a manutenção de vasos sanitários sem uso devidamente fechados.

A Prefeitura também orienta os moradores a permitir o acesso dos agentes de saúde devidamente identificados para a realização das vistorias. Informações sobre como reconhecer os profissionais estão disponíveis no site oficial de Campinas.

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