Campinas tem 26 bairros classificados com alto risco de transmissão da dengue, segundo o novo levantamento divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quinta-feira (22). O 42º Alerta Arboviroses de 2026 identifica áreas que exigem atenção redobrada dos moradores e reforço das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti.

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A cidade contabiliza 4.151 casos confirmados de dengue neste ano, considerando o período de 1º de janeiro até segunda-feira (19). Apesar das infecções registradas, Campinas não teve nenhuma morte pela doença em 2026, segundo o balanço municipal.

As regiões Noroeste e Suleste concentram o maior número de bairros incluídos no alerta, com seis localidades cada. A classificação leva em consideração indicadores como a ocorrência de casos, identificação de novas áreas de transmissão, densidade populacional e necessidade de intensificar as ações de prevenção.