Campinas tem 26 bairros classificados com alto risco de transmissão da dengue, segundo o novo levantamento divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quinta-feira (22). O 42º Alerta Arboviroses de 2026 identifica áreas que exigem atenção redobrada dos moradores e reforço das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti.
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A cidade contabiliza 4.151 casos confirmados de dengue neste ano, considerando o período de 1º de janeiro até segunda-feira (19). Apesar das infecções registradas, Campinas não teve nenhuma morte pela doença em 2026, segundo o balanço municipal.
As regiões Noroeste e Suleste concentram o maior número de bairros incluídos no alerta, com seis localidades cada. A classificação leva em consideração indicadores como a ocorrência de casos, identificação de novas áreas de transmissão, densidade populacional e necessidade de intensificar as ações de prevenção.
Confira os 26 bairros com alto risco de dengue
Região Leste — 4 bairros
- Vila Miguel Vicente Cury
- Vila Costa e Silva
- Parque Taquaral
- Bosque
Região Noroeste — 6 bairros
- Jardim Maracanã
- Jardim Metonópolis
- Parque Valença I e II
- Jardim Lisa
- Residencial Colina das Nascentes
- Residencial São Luís
Região Norte — 2 bairros
- Cidade Universitária I
- Jardim Eulina
Região Sudoeste — 3 bairros
- Jardim Melina I
- Jardim Rosalina
- DIC VI
Região Sul — 4 bairros
- Parque Oziel
- Jardim Monte Cristo
- Jardim do Lago Continuação
- Jardim Campo Belo
Região Suleste — 6 bairros
- São Bernardo
- Jardim Baronesa
- Jardim Proença
- Jardim Guarani
- Jardim Paranapanema
- Jardim São Fernando
A relação oficial reúne 25 denominações, mas contabiliza Parque Valença I e Parque Valença II como duas localidades, totalizando os 26 bairros apontados pela Secretaria de Saúde.
O alerta também abrange bairros menores situados no entorno das áreas identificadas. A Prefeitura ressalta que as medidas preventivas continuam necessárias em toda a cidade, inclusive nos locais que constavam de levantamentos anteriores e não aparecem na lista atual.
Como evitar criadouros do mosquito
A principal recomendação é impedir o acúmulo de água parada em recipientes e estruturas que possam servir de criadouro para o Aedes aegypti.
Entre os cuidados estão a retirada de água de pneus, latas e outros objetos, a limpeza periódica dos pratinhos de plantas, a vedação das caixas-d'água e a manutenção de vasos sanitários sem uso devidamente fechados.
A Prefeitura também orienta os moradores a permitir o acesso dos agentes de saúde devidamente identificados para a realização das vistorias. Informações sobre como reconhecer os profissionais estão disponíveis no site oficial de Campinas.