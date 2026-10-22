A área de abrangência da unidade do Ministério Público do Trabalho (MPT) em Campinas lidera o número de denúncias de assédio eleitoral entre as regiões atendidas pela instituição no interior paulista e litoral norte. Até esta quinta-feira (22), foram contabilizadas 38 denúncias em 2026, o equivalente a 30,9% das 123 ocorrências registradas em toda a 15ª Região.

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Os números se referem à área regional de atuação do MPT em Campinas, que abrange diferentes municípios, e não apenas à cidade de Campinas ou à Região Metropolitana de Campinas (RMC). O levantamento divulgado pelo órgão não apresenta a distribuição individual das denúncias por município.

Na comparação entre as áreas de atuação das unidades do MPT, Campinas aparece à frente de Ribeirão Preto e São José dos Campos, com 19 registros cada, e de São José do Rio Preto, com 18. Em todo o estado de São Paulo, foram contabilizadas 284 denúncias de assédio eleitoral até 22 de outubro.