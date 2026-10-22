O segundo turno das eleições de 2026 vai provocar bloqueios de ruas, desvios no trânsito e alterações em linhas de ônibus na região central de Campinas neste fim de semana. A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) preparou uma operação especial para sábado (24) e domingo (25), com interdições no entorno do Palácio da Cidade, na Praça Guilherme de Almeida, e do Largo do Rosário.
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As mudanças começam às 5h30 de sábado, durante a distribuição das urnas eletrônicas, e serão retomadas no domingo, quando ocorre a votação. No dia do pleito, os bloqueios permanecerão até o encerramento da apuração dos votos.
A operação também prevê agentes em locais de grande circulação de eleitores e mudanças temporárias nos itinerários e pontos de parada de diversas linhas do transporte coletivo.
Veja as ruas que serão interditadas
No sábado (24), os bloqueios começam às 5h30 e seguem até as 18h. As interdições atingem os seguintes trechos:
- Avenida Francisco Glicério: entre as ruas Benjamin Constant e Campos Sales;
- Rua General Osório: entre José Paulino e Anchieta;
- Rua Barão de Jaguara: entre Conceição e Dr. Thomaz Alves;
- Rua César Bierrembach: entre Dr. Quirino e Barão de Jaguara;
- Rua Bernardino de Campos: entre Barão de Jaguara e Francisco Glicério, além do trecho entre Regente Feijó e Francisco Glicério;
- Rua Regente Feijó: entre Benjamin Constant e General Osório.
Na avenida Francisco Glicério, duas faixas serão liberadas a partir das 10h de sábado, sendo uma exclusiva para ônibus e outra destinada aos demais veículos. A Emdec também poderá realizar bloqueios adicionais na região da avenida Orosimbo Maia, conforme a necessidade.
No domingo (25), as interdições começam novamente às 5h30, com uma diferença importante: o bloqueio da avenida Francisco Glicério está previsto para começar ao meio-dia. As demais vias terão as mesmas restrições de sábado, e a liberação ocorrerá após o término da apuração.
O acesso ao Cartório Eleitoral pela rua General Osório será restrito às autoridades envolvidas no processo eleitoral.
Linhas de ônibus terão desvios e pontos desativados
As alterações no trânsito também vão afetar passageiros do transporte coletivo. Diversas linhas municipais e intermunicipais terão mudanças temporárias de itinerário, principalmente na região das ruas Campos Sales, General Osório e Benjamin Constant e da avenida Francisco Glicério.
Entre as linhas municipais afetadas estão:
230, 249, 253, 260, 317, 331, 332, 341, 342, 345, 346, 348, 349, 357, 359, 360, 361, 362, 364, 366, 367, 368, 371, 403 e 432.
Também haverá alterações nas linhas intermunicipais 604 e 604DV1.
Os desvios utilizarão principalmente as ruas Benjamin Constant, Senador Saraiva, Campos Sales, Conceição e Irmã Serafina, conforme o trajeto de cada linha.
Os pontos de ônibus da rua General Osório, entre a avenida Francisco Glicério e a rua Irmã Serafina, serão desativados temporariamente. Agentes da Emdec estarão na região para orientar os passageiros sobre os locais alternativos de embarque e desembarque.
Agentes atuarão em locais de votação
No domingo, das 7h às 18h, equipes da Emdec permanecerão próximas de quatro escolas que concentram grande circulação de eleitores:
- Escola Estadual Carlos Gomes: avenida Anchieta;
- Escola Estadual Bento Quirino: avenida Orosimbo Maia;
- Escola Estadual Professor Anibal de Freitas: rua 1º de Março;
- Escola Estadual Professor Adalberto Nascimento: rua Adalberto Maia.
Também haverá monitoramento do trânsito em outras regiões da cidade, incluindo Taquaral, Barão Geraldo, Sousas e corredores das avenidas John Boyd Dunlop, Ruy Rodriguez, Amoreiras e Lix da Cunha.
A Emdec orienta os motoristas a evitarem, sempre que possível, os trechos interditados no Centro e recomenda que os usuários do transporte coletivo programem seus deslocamentos com antecedência.
Para informações sobre trânsito e ônibus, a população pode entrar em contato pelo telefone 118 ou pelo WhatsApp (19) 3731-2910.