O segundo turno das eleições de 2026 vai provocar bloqueios de ruas, desvios no trânsito e alterações em linhas de ônibus na região central de Campinas neste fim de semana. A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) preparou uma operação especial para sábado (24) e domingo (25), com interdições no entorno do Palácio da Cidade, na Praça Guilherme de Almeida, e do Largo do Rosário.

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As mudanças começam às 5h30 de sábado, durante a distribuição das urnas eletrônicas, e serão retomadas no domingo, quando ocorre a votação. No dia do pleito, os bloqueios permanecerão até o encerramento da apuração dos votos.

A operação também prevê agentes em locais de grande circulação de eleitores e mudanças temporárias nos itinerários e pontos de parada de diversas linhas do transporte coletivo.