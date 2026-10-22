22 de outubro de 2026
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SAÚDE DA MULHER

Outubro Rosa tem exames e vacinação gratuitos em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação/PMC
Centros de saúde oferecem Papanicolau, testes de ISTs, vacinação contra HPV e métodos contraceptivos nesta quinta (22) e sexta-feira (23).
Centros de saúde oferecem Papanicolau, testes de ISTs, vacinação contra HPV e métodos contraceptivos nesta quinta (22) e sexta-feira (23).

Mulheres de Campinas poderão realizar exames preventivos, testes rápidos, receber orientações de saúde e participar de atividades gratuitas nesta quinta-feira (22) e sexta-feira (23). A programação integra a campanha Outubro Rosa, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, e envolve diferentes centros de saúde da cidade.

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Entre os serviços oferecidos estão exames de Papanicolau, testes para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), vacinação contra o HPV, aferição de pressão arterial e glicemia, além de ações de planejamento reprodutivo, como a inserção de DIU e implante contraceptivo.

O Outubro Rosa é uma campanha de conscientização sobre o câncer de mama, mas as atividades municipais também incluem a prevenção do câncer do colo do útero e cuidados gerais com a saúde da mulher. O Papanicolau, por exemplo, é utilizado para identificar alterações no colo do útero, enquanto a mamografia é um dos exames empregados no rastreamento do câncer de mama.

Centro de Saúde Bassoli amplia horário de atendimento

O Centro de Saúde Bassoli terá uma programação especial nesta quinta-feira (22), das 13h às 19h, com coleta de Papanicolau, vacinação contra HPV para meninas e meninos de 9 a 19 anos, aferição de pressão e glicemia e distribuição de autotestes de HIV.

A ampliação do horário busca atender principalmente mulheres que não conseguem procurar a unidade durante o expediente habitual.

Na sexta-feira (23), o centro de saúde realizará exames de Papanicolau, das 9h às 12h, além de inserção de Implanon, implante contraceptivo hormonal de longa duração colocado sob a pele. A programação também terá palestras, depoimentos, atividades de beleza, café e sorteios.

"Nós, mulheres, temos o hábito de cuidar da família, dos filhos e de todos ao nosso redor, e muitas vezes acabamos deixando a nossa própria saúde para depois. Por isso, quero reforçar que quem cuida também precisa ser cuidada", afirmou a coordenadora da unidade, Priscila Cristina Oliveira dos Santos.

Confira os locais e horários das ações gratuitas

Quinta-feira (22)

Centro de Saúde Bassoli — das 13h às 19h

  • Exame de Papanicolau;
  • Vacinação contra HPV, para pessoas de 9 a 19 anos;
  • Aferição de pressão arterial e glicemia;
  • Distribuição de autotestes de HIV.

Centro de Saúde DIC VI — a partir das 9h

  • Mutirão de exames de Papanicolau;
  • Inserção de DIU e Implanon;
  • Práticas de Lian Gong e Movimento Vital Expressivo;
  • Café da manhã e bingo educativo.

Sexta-feira (23)

Centro de Saúde Bassoli — Papanicolau das 9h às 12h

  • Exame de Papanicolau;
  • Inserção de Implanon;
  • Palestras e depoimentos;
  • Atividades de beleza, café e sorteios.

Centro de Saúde Jardim Guanabara — das 8h às 12h

  • Testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C;
  • Exame de Papanicolau;
  • Solicitação de mamografia, conforme avaliação profissional;
  • Atualização da carteira de vacinação.

Ginásio de Esportes Jorge Mendonça — das 8h às 11h

Atividades organizadas pelo Centro de Saúde Itajaí.

  • Aferição de pressão arterial e glicemia;
  • Testagem para ISTs;
  • Avaliação odontológica e atualização vacinal;
  • Palestras sobre menopausa, saúde mental e alimentação;
  • Teatro sobre prevenção do câncer de mama;
  • Aula de zumba e orientações sobre ervas medicinais.

O Centro de Saúde Itajaí também mantém um mutirão de exames de Papanicolau durante o mês de outubro.

Programação continua até o fim do mês

As ações do Outubro Rosa em Campinas seguem até 31 de outubro, com atividades em outras unidades da rede municipal de saúde.

A Secretaria de Saúde disponibiliza a programação completa da campanha, com informações sobre os serviços e locais de atendimento.

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