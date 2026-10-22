Mulheres de Campinas poderão realizar exames preventivos, testes rápidos, receber orientações de saúde e participar de atividades gratuitas nesta quinta-feira (22) e sexta-feira (23). A programação integra a campanha Outubro Rosa, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, e envolve diferentes centros de saúde da cidade.

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Entre os serviços oferecidos estão exames de Papanicolau, testes para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), vacinação contra o HPV, aferição de pressão arterial e glicemia, além de ações de planejamento reprodutivo, como a inserção de DIU e implante contraceptivo.

O Outubro Rosa é uma campanha de conscientização sobre o câncer de mama, mas as atividades municipais também incluem a prevenção do câncer do colo do útero e cuidados gerais com a saúde da mulher. O Papanicolau, por exemplo, é utilizado para identificar alterações no colo do útero, enquanto a mamografia é um dos exames empregados no rastreamento do câncer de mama.