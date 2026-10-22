Mulheres de Campinas poderão realizar exames preventivos, testes rápidos, receber orientações de saúde e participar de atividades gratuitas nesta quinta-feira (22) e sexta-feira (23). A programação integra a campanha Outubro Rosa, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, e envolve diferentes centros de saúde da cidade.
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Entre os serviços oferecidos estão exames de Papanicolau, testes para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), vacinação contra o HPV, aferição de pressão arterial e glicemia, além de ações de planejamento reprodutivo, como a inserção de DIU e implante contraceptivo.
O Outubro Rosa é uma campanha de conscientização sobre o câncer de mama, mas as atividades municipais também incluem a prevenção do câncer do colo do útero e cuidados gerais com a saúde da mulher. O Papanicolau, por exemplo, é utilizado para identificar alterações no colo do útero, enquanto a mamografia é um dos exames empregados no rastreamento do câncer de mama.
Centro de Saúde Bassoli amplia horário de atendimento
O Centro de Saúde Bassoli terá uma programação especial nesta quinta-feira (22), das 13h às 19h, com coleta de Papanicolau, vacinação contra HPV para meninas e meninos de 9 a 19 anos, aferição de pressão e glicemia e distribuição de autotestes de HIV.
A ampliação do horário busca atender principalmente mulheres que não conseguem procurar a unidade durante o expediente habitual.
Na sexta-feira (23), o centro de saúde realizará exames de Papanicolau, das 9h às 12h, além de inserção de Implanon, implante contraceptivo hormonal de longa duração colocado sob a pele. A programação também terá palestras, depoimentos, atividades de beleza, café e sorteios.
"Nós, mulheres, temos o hábito de cuidar da família, dos filhos e de todos ao nosso redor, e muitas vezes acabamos deixando a nossa própria saúde para depois. Por isso, quero reforçar que quem cuida também precisa ser cuidada", afirmou a coordenadora da unidade, Priscila Cristina Oliveira dos Santos.
Confira os locais e horários das ações gratuitas
Quinta-feira (22)
Centro de Saúde Bassoli — das 13h às 19h
- Exame de Papanicolau;
- Vacinação contra HPV, para pessoas de 9 a 19 anos;
- Aferição de pressão arterial e glicemia;
- Distribuição de autotestes de HIV.
Centro de Saúde DIC VI — a partir das 9h
- Mutirão de exames de Papanicolau;
- Inserção de DIU e Implanon;
- Práticas de Lian Gong e Movimento Vital Expressivo;
- Café da manhã e bingo educativo.
Sexta-feira (23)
Centro de Saúde Bassoli — Papanicolau das 9h às 12h
- Exame de Papanicolau;
- Inserção de Implanon;
- Palestras e depoimentos;
- Atividades de beleza, café e sorteios.
Centro de Saúde Jardim Guanabara — das 8h às 12h
- Testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C;
- Exame de Papanicolau;
- Solicitação de mamografia, conforme avaliação profissional;
- Atualização da carteira de vacinação.
Ginásio de Esportes Jorge Mendonça — das 8h às 11h
Atividades organizadas pelo Centro de Saúde Itajaí.
- Aferição de pressão arterial e glicemia;
- Testagem para ISTs;
- Avaliação odontológica e atualização vacinal;
- Palestras sobre menopausa, saúde mental e alimentação;
- Teatro sobre prevenção do câncer de mama;
- Aula de zumba e orientações sobre ervas medicinais.
O Centro de Saúde Itajaí também mantém um mutirão de exames de Papanicolau durante o mês de outubro.
Programação continua até o fim do mês
As ações do Outubro Rosa em Campinas seguem até 31 de outubro, com atividades em outras unidades da rede municipal de saúde.
A Secretaria de Saúde disponibiliza a programação completa da campanha, com informações sobre os serviços e locais de atendimento.