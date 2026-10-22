A Prefeitura de Campinas anunciou o reforço da fiscalização contra rachas, manobras perigosas e excesso de velocidade após o acidente que matou três jovens na Avenida José de Souza Campos, a Norte-Sul, no início desta semana. A nova frente de atuação, batizada de Operação Presença, terá monitoramento de vias com histórico de corridas ilegais, abordagens de motoristas e operações para identificar condutores sob efeito de álcool.

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A iniciativa reúne a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), a Guarda Municipal (GM) e a Secretaria Municipal de Segurança Pública. A proposta é ampliar a presença dos agentes em locais considerados críticos, com fiscalização preventiva e identificação de comportamentos que coloquem em risco motoristas, passageiros e pedestres.

"Essa nova frente, motivada pela tragédia recente, fortalece a atuação que já vinha ocorrendo para combater a direção perigosa e o excesso de velocidade", afirmou o prefeito Dário Saadi (Republicanos).