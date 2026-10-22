A Prefeitura de Campinas anunciou o reforço da fiscalização contra rachas, manobras perigosas e excesso de velocidade após o acidente que matou três jovens na Avenida José de Souza Campos, a Norte-Sul, no início desta semana. A nova frente de atuação, batizada de Operação Presença, terá monitoramento de vias com histórico de corridas ilegais, abordagens de motoristas e operações para identificar condutores sob efeito de álcool.
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A iniciativa reúne a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), a Guarda Municipal (GM) e a Secretaria Municipal de Segurança Pública. A proposta é ampliar a presença dos agentes em locais considerados críticos, com fiscalização preventiva e identificação de comportamentos que coloquem em risco motoristas, passageiros e pedestres.
"Essa nova frente, motivada pela tragédia recente, fortalece a atuação que já vinha ocorrendo para combater a direção perigosa e o excesso de velocidade", afirmou o prefeito Dário Saadi (Republicanos).
Fiscalização terá bafômetro e monitoramento de rachas
A Operação Presença prevê acompanhamento permanente de equipes da Emdec e da Guarda Municipal em corredores viários onde já foram identificadas corridas ilegais. Quando houver indícios de direção perigosa, os agentes poderão abordar os condutores.
O planejamento também inclui blitze com testes do bafômetro, além do reforço do trabalho de inteligência para identificar encontros organizados com a finalidade de promover corridas e exibições de manobras em vias públicas.
Segundo a Prefeitura, a fiscalização também poderá alcançar postos de combustíveis e outros estabelecimentos utilizados para a concentração de veículos. Essas ações já são realizadas periodicamente em conjunto com a Secretaria Municipal de Urbanismo.
"Estamos direcionando o cronograma das blitze integradas para áreas mapeadas como potenciais para esse tipo de comportamento. O alerta que já fazemos em todas as ações de fiscalização permanece: o abuso e a imprudência no trânsito podem custar vidas", afirmou o presidente da Emdec, Vinicius Riverete.
O secretário municipal de Segurança Pública, Christiano Biggi, destacou a importância da integração entre os órgãos para prevenir irregularidades e ampliar a capacidade de fiscalização.
371 mil infrações por velocidade
Os números da Emdec mostram a dimensão do problema. Entre janeiro e meados de outubro de 2026, foram registradas 371,3 mil infrações por excesso de velocidade em Campinas, o equivalente a quase 54% das 693,4 mil penalidades expedidas no período.
Desse total, 6,9 mil autuações envolveram motoristas flagrados acima de 50% do limite de velocidade permitido, infração considerada gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro.
O excesso de velocidade também aparece entre os fatores associados a mortes no trânsito. Segundo a Emdec, 21 pessoas morreram em ocorrências relacionadas à velocidade excessiva em vias urbanas em 2025. Neste ano, até o levantamento divulgado pela empresa, foram quatro mortes.
As infrações relacionadas a manobras perigosas também preocupam. Entre 2025 e 2026, a Emdec registrou 434 autuações por manobras, direção perigosa ou malabarismo no trânsito, sendo 196 somente neste ano.
Já a Guarda Municipal contabilizou 268 ocorrências de direção perigosa, das quais 38 foram classificadas como racha. Duas dessas ocorrências foram registradas na Avenida Norte-Sul.
Mais de 170 operações
Até setembro, a Emdec havia participado de 176 operações integradas com forças de segurança, que identificaram aproximadamente 6,3 mil comportamentos de risco.
Somente na Avenida José de Souza Campos, foram realizadas 23 blitze em 2026, além de outras nove no ano passado, com participação da Emdec, Guarda Municipal e Polícia Militar.
Em outras 24 ações de fiscalização, chamadas de Operações pela Vida, foram aplicados cerca de 17 mil testes do bafômetro.
A Prefeitura não informou a quantidade de agentes que será destinada à Operação Presença nem detalhou os dias e horários em que ocorrerão as novas ações.
Três jovens morreram na Norte-Sul
O anúncio do reforço na fiscalização ocorre após a tragédia registrada na madrugada de segunda-feira (19), na Avenida José de Souza Campos, uma das principais vias de Campinas.
Lucas Jacuneli, Caio Tauã Amorim da Silva e Muryllo Henrique Costa de Oliveira, todos de 23 anos, morreram após o Fiat Fastback em que estavam atingir um ônibus da linha 260, da Campibus, no cruzamento da Norte-Sul com a Rua Mogi Guaçu.
A Polícia Civil investiga a suspeita de que o veículo estivesse participando de um racha com um Ford Focus momentos antes da colisão. O segundo automóvel deixou o local após o acidente e foi localizado e apreendido posteriormente pelos investigadores.
Os ocupantes do Focus foram identificados, e a polícia trabalha para esclarecer as circunstâncias da colisão e a eventual participação dos veículos em uma corrida ilegal. A suspeita de racha ainda depende da conclusão da investigação.
Para denunciar situações de direção perigosa, a população pode acionar a Emdec pelo telefone 118 ou a Guarda Municipal pelo 153.