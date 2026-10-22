Na manhã desta quarta-feira (21), a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de furtar fios elétricos de uma empresa no Distrito Industrial de Mogi Guaçu. A ação teve início após informações repassadas via rádio sobre o crime e a fuga do suspeito em um veículo branco.

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Com base nas características e na placa do carro, os policiais iniciaram o patrulhamento e conseguiram abordá-lo na Rodovia SP-179. Durante a vistoria no veículo, foram encontrados cerca de 40 quilos de fios elétricos cortados e um alicate. Questionado sobre a origem do material, o homem afirmou que realizava um serviço de dedetização na empresa e que teria retirado os fios que estariam sobrando, sem autorização.

O proprietário da empresa compareceu ao local e confirmou o furto. Ele relatou ainda que o suspeito danificou o portão do estabelecimento durante a fuga.