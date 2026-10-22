22 de outubro de 2026
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CRIME

Ladrão é preso com 40 kg de fios furtados em Mogi Guaçu

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem foi preso com cerca de 40 quilos de fios elétricos furtados de uma empresa no Distrito Industrial de Mogi Guaçu.
Homem foi preso com cerca de 40 quilos de fios elétricos furtados de uma empresa no Distrito Industrial de Mogi Guaçu.

Na manhã desta quarta-feira (21), a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de furtar fios elétricos de uma empresa no Distrito Industrial de Mogi Guaçu. A ação teve início após informações repassadas via rádio sobre o crime e a fuga do suspeito em um veículo branco.

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Com base nas características e na placa do carro, os policiais iniciaram o patrulhamento e conseguiram abordá-lo na Rodovia SP-179. Durante a vistoria no veículo, foram encontrados cerca de 40 quilos de fios elétricos cortados e um alicate. Questionado sobre a origem do material, o homem afirmou que realizava um serviço de dedetização na empresa e que teria retirado os fios que estariam sobrando, sem autorização.

O proprietário da empresa compareceu ao local e confirmou o furto. Ele relatou ainda que o suspeito danificou o portão do estabelecimento durante a fuga.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Estiva Gerbi, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por furto qualificado.

O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça, e os fios elétricos foram restituídos ao proprietário.

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