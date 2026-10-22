A RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve ter céu parcialmente nublado nesta quinta-feira (22), com pancadas de chuva isoladas, principalmente no período da tarde. Há possibilidade de raios.

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As temperaturas ficam estáveis, com mínima de cerca de 17°C no começo da manhã e máxima em torno de 29°C no meio da tarde.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).