22 de outubro de 2026
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RMC terá chuva isolada e máxima de 29°C nesta quinta

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: < 1 min
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Quinta-feira terá céu parcialmente nublado, pancadas isoladas de chuva e máxima de 29°C na RMC.
Quinta-feira terá céu parcialmente nublado, pancadas isoladas de chuva e máxima de 29°C na RMC.

RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve ter céu parcialmente nublado nesta quinta-feira (22), com pancadas de chuva isoladas, principalmente no período da tarde. Há possibilidade de raios.

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As temperaturas ficam estáveis, com mínima de cerca de 17°C no começo da manhã e máxima em torno de 29°C no meio da tarde.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

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