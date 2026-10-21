Um estabelecimento que fabricava irregularmente produtos derivados de tabaco foi interditado pela Vigilância Sanitária de Indaiatuba, na Região Metropolitana de Campinas, na segunda-feira (19). O local funcionava sem alvará e foi alvo de uma fiscalização após uma denúncia encaminhada à Ouvidoria do Sistema Único de Saúde (SUS).
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A operação contou com a participação da Guarda Civil, da Polícia Civil e do Departamento de Fiscalização, Taxas e Posturas do município. Durante a vistoria, os agentes constataram irregularidades sanitárias e administrativas que resultaram na interdição do estabelecimento.
A Vigilância Sanitária autuou o responsável, que poderá receber uma multa de até R$ 7.184,54, equivalente a 187 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (UFESPs). O autuado terá prazo de dez dias para apresentar defesa antes da conclusão do procedimento administrativo.
Funcionamento sem alvará gerou outras duas multas
Além das irregularidades sanitárias, a fiscalização municipal constatou que o estabelecimento não possuía alvará de funcionamento.
Por essa infração, o Departamento de Fiscalização, Taxas e Posturas aplicou duas multas de R$ 2.881,50 cada, totalizando R$ 5.763.
Somadas à penalidade máxima prevista pela Vigilância Sanitária, as multas podem alcançar R$ 12.947,54. Parte desse valor ainda depende da conclusão do processo administrativo e da análise da defesa do responsável.
A administração municipal destacou que a denúncia feita à Ouvidoria SUS foi fundamental para identificar o funcionamento irregular do estabelecimento e orientar a atuação dos órgãos de fiscalização.