Um estabelecimento que fabricava irregularmente produtos derivados de tabaco foi interditado pela Vigilância Sanitária de Indaiatuba, na Região Metropolitana de Campinas, na segunda-feira (19). O local funcionava sem alvará e foi alvo de uma fiscalização após uma denúncia encaminhada à Ouvidoria do Sistema Único de Saúde (SUS).

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A operação contou com a participação da Guarda Civil, da Polícia Civil e do Departamento de Fiscalização, Taxas e Posturas do município. Durante a vistoria, os agentes constataram irregularidades sanitárias e administrativas que resultaram na interdição do estabelecimento.

A Vigilância Sanitária autuou o responsável, que poderá receber uma multa de até R$ 7.184,54, equivalente a 187 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (UFESPs). O autuado terá prazo de dez dias para apresentar defesa antes da conclusão do procedimento administrativo.