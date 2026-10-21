21 de outubro de 2026
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ORGANIZAÇÃO

Eleições alteram aulas em 66 escolas de Campinas; veja lista

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Unidades que serão usadas no segundo turno atendem 22,9 mil alunos e poderão suspender atividades nesta sexta-feira (23) para preparar a votação.
Unidades que serão usadas no segundo turno atendem 22,9 mil alunos e poderão suspender atividades nesta sexta-feira (23) para preparar a votação.

As aulas de 22,9 mil estudantes da rede municipal de Campinas poderão sofrer alterações nesta sexta-feira (23) por causa da preparação para o segundo turno das eleições, marcado para domingo (25). Ao todo, 66 escolas municipais foram requisitadas pela Justiça Eleitoral para receber eleitores e poderão suspender parte ou todas as atividades escolares, conforme a necessidade de organização dos espaços.

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A Secretaria Municipal de Educação informou que cada unidade terá autonomia para decidir se mantém as aulas normalmente ou se será necessário interromper as atividades para permitir a entrega de materiais e a preparação das salas de votação.

As 66 escolas são as mesmas utilizadas no primeiro turno. Caso haja suspensão das aulas, a reposição será realizada posteriormente, de acordo com o planejamento de cada unidade.

As demais 200 escolas municipais de Campinas seguirão com a programação normal nesta sexta-feira. A rede conta com 266 unidades e atende aproximadamente 61,8 mil estudantes da educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos (EJA).

Veja quantas escolas serão utilizadas por região

Região Escolas
Norte 14
Sul 14
Sudoeste 14
Leste 13
Noroeste 11
Total 66

Confira a lista completa das 66 escolas

REGIÃO LESTE — 13 UNIDADES

  • Cemefeja Paulo Freire

Emef Maria Luiza Pompeo de Camargo

  • Emef Professora Elvira Muraro

  • CEI Comecinho de Vida

  • Emefei Orlando Carpino

  • Emef/EJA Ângela Cury Zakia

  • Emef Leonor Savi Chaib

  • Emef/EJA Presidente Floriano Peixoto

  • CEI Recanto da Alegria

  • CEI Professor José Villagelin Neto

  • Emefei/EJA Raul Pila

  • Emef Professor Ciro Exel Magro

  • Emefei Dr. Lourenço Bellocchio

    • REGIÃO NOROESTE — 11 UNIDADES

    • CEI João Vialta

    • CEI Jardim Encantado

  • Emef Dr. Edson Luís Chaves

  • Emef Padre Melico Cândido Barbosa

  • Emef/EJA Professora Clotilde Barraquet von Zuben

  • Emef/EJA Padre Leão Vallerié

  • CEI Matilde Azevedo Egídio Setúbal

  • CEI Professora Hermínia Ricci

  • CEI Recanto das Crianças

  • Emef/EJA Professora Sylvia Simões Magro

  • Emefei Padre Francisco Silva

    • REGIÃO NORTE — 14 UNIDADES

    • Emef Professor Vicente Rao

    • Emef/EJA Professora Geny Rodriguez

  • CEI Cônego Manoel Garcia

  • Emef/EJA Professora Dulce Bento Nascimento

  • Emef/EJA Edson Luís Lima Souto

  • CEI Agostinho Páttaro

  • Emef/EJA Padre José Narciso Vieira Ehrenberg

  • Emef Padre Domingos Zatti

  • Emefei/EJA Dr. João Alves dos Santos

  • CEI Regente Feijó

  • CEI Papai Noel

  • CEI Bolinha de Mel

  • CEI Professor Jorge Leme

  • CEI João Batista Filho

    • REGIÃO SUDOESTE — 14 UNIDADES

    • CEI Haydee Maria Pupo Novaes

    • CEI Manoel Alves da Silva

  • CEI Marilene Cabral

  • CEI Professora Thermutis Araújo Machado

  • CEI Guilherme de Almeida

  • CEI Tancredo Neves

  • Emef/EJA Professor André Tosello

  • Emef Carmelina de Castro Rinco

  • Emef Corrêa de Melo

  • Emefei Professora Elza Maria Pellegrini de Aguiar

  • Emef/EJA Maria Pavanatti Fávaro

  • Emef Virginia Mendes Antunes de Vasconcellos

  • Emef Padre Emílio Miotti

  • Emefei/EJA Professor Zeferino Vaz

    • REGIÃO SUL — 14 UNIDADES

    • CEI Annita Affonso Ferreira

    • CEI Professor Hilário Pereira Magro Júnior

  • CEI Professor João Batista Nardi Neto

  • CEI Presidente Campos Salles

  • CEI Irmã Dulce

  • Emef Professor Francisco Ponzio Sobrinho

  • Emef/EJA Professora Maria de Fátima Faria Área

  • Emefei Padre Avelino Canazza

  • Emef Professora Anália Ferraz da Costa Couto

  • Emef Professor Benevenuto de Figueiredo Torres

  • Emefei Júlio de Mesquita Filho

  • CEI Professor Anísio Spínola Teixeira

  • Emef/EJA Professora Odila Maia Rocha Brito

  • Emef Professora Violeta Dória Lins

    • Como saber se haverá aula na sexta-feira?

    A inclusão da escola na lista não significa que as aulas estarão automaticamente suspensas. A decisão será tomada individualmente por cada unidade, conforme o tempo necessário para preparar os espaços destinados à votação.

    Pais e responsáveis devem acompanhar os comunicados da escola para verificar possíveis mudanças na programação de sexta-feira.

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