As aulas de 22,9 mil estudantes da rede municipal de Campinas poderão sofrer alterações nesta sexta-feira (23) por causa da preparação para o segundo turno das eleições, marcado para domingo (25). Ao todo, 66 escolas municipais foram requisitadas pela Justiça Eleitoral para receber eleitores e poderão suspender parte ou todas as atividades escolares, conforme a necessidade de organização dos espaços.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A Secretaria Municipal de Educação informou que cada unidade terá autonomia para decidir se mantém as aulas normalmente ou se será necessário interromper as atividades para permitir a entrega de materiais e a preparação das salas de votação.
As 66 escolas são as mesmas utilizadas no primeiro turno. Caso haja suspensão das aulas, a reposição será realizada posteriormente, de acordo com o planejamento de cada unidade.
As demais 200 escolas municipais de Campinas seguirão com a programação normal nesta sexta-feira. A rede conta com 266 unidades e atende aproximadamente 61,8 mil estudantes da educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos (EJA).
Veja quantas escolas serão utilizadas por região
|Região
|Escolas
|Norte
|14
|Sul
|14
|Sudoeste
|14
|Leste
|13
|Noroeste
|11
|Total
|66
Confira a lista completa das 66 escolas
REGIÃO LESTE — 13 UNIDADES
-
Cemefeja Paulo Freire
-
Emef Maria Luiza Pompeo de Camargo
Emef Professora Elvira Muraro
CEI Comecinho de Vida
Emefei Orlando Carpino
Emef/EJA Ângela Cury Zakia
Emef Leonor Savi Chaib
Emef/EJA Presidente Floriano Peixoto
CEI Recanto da Alegria
CEI Professor José Villagelin Neto
Emefei/EJA Raul Pila
Emef Professor Ciro Exel Magro
Emefei Dr. Lourenço Bellocchio
REGIÃO NOROESTE — 11 UNIDADES
-
CEI João Vialta
-
CEI Jardim Encantado
Emef Dr. Edson Luís Chaves
Emef Padre Melico Cândido Barbosa
Emef/EJA Professora Clotilde Barraquet von Zuben
Emef/EJA Padre Leão Vallerié
CEI Matilde Azevedo Egídio Setúbal
CEI Professora Hermínia Ricci
CEI Recanto das Crianças
Emef/EJA Professora Sylvia Simões Magro
Emefei Padre Francisco Silva
REGIÃO NORTE — 14 UNIDADES
-
Emef Professor Vicente Rao
-
Emef/EJA Professora Geny Rodriguez
CEI Cônego Manoel Garcia
Emef/EJA Professora Dulce Bento Nascimento
Emef/EJA Edson Luís Lima Souto
CEI Agostinho Páttaro
Emef/EJA Padre José Narciso Vieira Ehrenberg
Emef Padre Domingos Zatti
Emefei/EJA Dr. João Alves dos Santos
CEI Regente Feijó
CEI Papai Noel
CEI Bolinha de Mel
CEI Professor Jorge Leme
CEI João Batista Filho
REGIÃO SUDOESTE — 14 UNIDADES
-
CEI Haydee Maria Pupo Novaes
-
CEI Manoel Alves da Silva
CEI Marilene Cabral
CEI Professora Thermutis Araújo Machado
CEI Guilherme de Almeida
CEI Tancredo Neves
Emef/EJA Professor André Tosello
Emef Carmelina de Castro Rinco
Emef Corrêa de Melo
Emefei Professora Elza Maria Pellegrini de Aguiar
Emef/EJA Maria Pavanatti Fávaro
Emef Virginia Mendes Antunes de Vasconcellos
Emef Padre Emílio Miotti
Emefei/EJA Professor Zeferino Vaz
REGIÃO SUL — 14 UNIDADES
-
CEI Annita Affonso Ferreira
-
CEI Professor Hilário Pereira Magro Júnior
CEI Professor João Batista Nardi Neto
CEI Presidente Campos Salles
CEI Irmã Dulce
Emef Professor Francisco Ponzio Sobrinho
Emef/EJA Professora Maria de Fátima Faria Área
Emefei Padre Avelino Canazza
Emef Professora Anália Ferraz da Costa Couto
Emef Professor Benevenuto de Figueiredo Torres
Emefei Júlio de Mesquita Filho
CEI Professor Anísio Spínola Teixeira
Emef/EJA Professora Odila Maia Rocha Brito
Emef Professora Violeta Dória Lins
Como saber se haverá aula na sexta-feira?
A inclusão da escola na lista não significa que as aulas estarão automaticamente suspensas. A decisão será tomada individualmente por cada unidade, conforme o tempo necessário para preparar os espaços destinados à votação.
Pais e responsáveis devem acompanhar os comunicados da escola para verificar possíveis mudanças na programação de sexta-feira.