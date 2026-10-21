As aulas de 22,9 mil estudantes da rede municipal de Campinas poderão sofrer alterações nesta sexta-feira (23) por causa da preparação para o segundo turno das eleições, marcado para domingo (25). Ao todo, 66 escolas municipais foram requisitadas pela Justiça Eleitoral para receber eleitores e poderão suspender parte ou todas as atividades escolares, conforme a necessidade de organização dos espaços.

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A Secretaria Municipal de Educação informou que cada unidade terá autonomia para decidir se mantém as aulas normalmente ou se será necessário interromper as atividades para permitir a entrega de materiais e a preparação das salas de votação.

As 66 escolas são as mesmas utilizadas no primeiro turno. Caso haja suspensão das aulas, a reposição será realizada posteriormente, de acordo com o planejamento de cada unidade.