22 de outubro de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
TRANSPORTE

Passageiros devem ficar atentos a mudanças em cinco linhas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Mudanças começam nesta sexta (23) e sábado (24) e atingem linhas que atendem a PUC-Campinas, shoppings e região da Dom Pedro I.
Mudanças começam nesta sexta (23) e sábado (24) e atingem linhas que atendem a PUC-Campinas, shoppings e região da Dom Pedro I.

Cinco linhas de ônibus municipais de Campinas terão alterações nos horários de circulação a partir desta sexta-feira (23) e sábado (24). As mudanças determinadas pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) atingem itinerários que atendem o Shopping Iguatemi, o Galleria Shopping, a região da Rodovia Dom Pedro I e o campus I da PUC-Campinas.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As linhas 351 (PUCC), 369 (Parque Imperador), 375 (Alphaville Dom Pedro) e 381 (Shopping Dom Pedro/Shopping Iguatemi) terão novos horários nos dias úteis, a partir de sexta-feira. Já a linha 385 (Shopping Iguatemi/Rodoviária) terá a programação modificada aos sábados e domingos, a partir do dia 24.

Segundo a Emdec, os ajustes nas linhas 369 e 375 acompanham os novos horários de fechamento do Galleria Shopping. Nas linhas 351 e 381, as mudanças buscam adequar o tempo necessário para completar os trajetos. Na linha 385, a programação será ajustada à demanda atual de passageiros.

A empresa informou que as linhas contempladas transportam, em conjunto, cerca de 19,8 mil passageiros nos períodos de pico dos dias úteis e 14,9 mil aos finais de semana.

Confira os novos horários de segunda a sexta-feira

  • Linha 351 – PUCC

As partidas da região da PUC-Campinas continuarão entre 4h50 e 23h47, com intervalos de 29 minutos nos horários de pico. No sentido da Avenida Moraes Salles, a primeira partida será às 5h48, enquanto a última permanece à meia-noite. Os intervalos nos períodos de maior movimento também serão de 29 minutos.

  • Linha 369 – Parque Imperador

As alterações ocorrerão nos horários noturnos, a partir das 21h. A última partida do Parque Imperador será às 23h20, enquanto a última saída do Centro, na Estação Expedicionários, ocorrerá às 23h30.

  • Linha 375 – Alphaville Dom Pedro

A programação noturna será modificada a partir das 20h no Alphaville Dom Pedro, com última partida às 23h. Na Estação Expedicionários, as alterações começam às 21h, com intervalos de 30 minutos e última saída às 22h30.

  • Linha 381 – Shopping Dom Pedro/Shopping Iguatemi

Toda a programação será modificada. As partidas do Shopping Dom Pedro ocorrerão entre 5h05 e 23h20, enquanto as saídas do Shopping Iguatemi serão entre 5h e 23h20. Nos horários de maior demanda, os intervalos serão de 25 minutos.

Linha 385 muda aos sábados e domingos

A linha 385 (Shopping Iguatemi/Rodoviária) terá novos horários exclusivamente aos finais de semana.

Aos sábados:

  • Terminal Shopping Iguatemi: partidas entre 6h e 23h15.
  • Terminal Metropolitano: partidas entre 5h20 e 22h40.
  • Intervalos de 10 minutos nos horários de maior demanda.

Aos domingos:

  • Terminal Shopping Iguatemi: partidas entre 6h38 e 23h.
  • Terminal Metropolitano: partidas entre 6h e 22h30.
  • Intervalos de 25 minutos nos períodos de maior movimento.

Comentários

Comentários