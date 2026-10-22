Cinco linhas de ônibus municipais de Campinas terão alterações nos horários de circulação a partir desta sexta-feira (23) e sábado (24). As mudanças determinadas pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) atingem itinerários que atendem o Shopping Iguatemi, o Galleria Shopping, a região da Rodovia Dom Pedro I e o campus I da PUC-Campinas.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
As linhas 351 (PUCC), 369 (Parque Imperador), 375 (Alphaville Dom Pedro) e 381 (Shopping Dom Pedro/Shopping Iguatemi) terão novos horários nos dias úteis, a partir de sexta-feira. Já a linha 385 (Shopping Iguatemi/Rodoviária) terá a programação modificada aos sábados e domingos, a partir do dia 24.
Segundo a Emdec, os ajustes nas linhas 369 e 375 acompanham os novos horários de fechamento do Galleria Shopping. Nas linhas 351 e 381, as mudanças buscam adequar o tempo necessário para completar os trajetos. Na linha 385, a programação será ajustada à demanda atual de passageiros.
A empresa informou que as linhas contempladas transportam, em conjunto, cerca de 19,8 mil passageiros nos períodos de pico dos dias úteis e 14,9 mil aos finais de semana.
Confira os novos horários de segunda a sexta-feira
- Linha 351 – PUCC
As partidas da região da PUC-Campinas continuarão entre 4h50 e 23h47, com intervalos de 29 minutos nos horários de pico. No sentido da Avenida Moraes Salles, a primeira partida será às 5h48, enquanto a última permanece à meia-noite. Os intervalos nos períodos de maior movimento também serão de 29 minutos.
- Linha 369 – Parque Imperador
As alterações ocorrerão nos horários noturnos, a partir das 21h. A última partida do Parque Imperador será às 23h20, enquanto a última saída do Centro, na Estação Expedicionários, ocorrerá às 23h30.
- Linha 375 – Alphaville Dom Pedro
A programação noturna será modificada a partir das 20h no Alphaville Dom Pedro, com última partida às 23h. Na Estação Expedicionários, as alterações começam às 21h, com intervalos de 30 minutos e última saída às 22h30.
- Linha 381 – Shopping Dom Pedro/Shopping Iguatemi
Toda a programação será modificada. As partidas do Shopping Dom Pedro ocorrerão entre 5h05 e 23h20, enquanto as saídas do Shopping Iguatemi serão entre 5h e 23h20. Nos horários de maior demanda, os intervalos serão de 25 minutos.
Linha 385 muda aos sábados e domingos
A linha 385 (Shopping Iguatemi/Rodoviária) terá novos horários exclusivamente aos finais de semana.
Aos sábados:
- Terminal Shopping Iguatemi: partidas entre 6h e 23h15.
- Terminal Metropolitano: partidas entre 5h20 e 22h40.
- Intervalos de 10 minutos nos horários de maior demanda.
Aos domingos:
- Terminal Shopping Iguatemi: partidas entre 6h38 e 23h.
- Terminal Metropolitano: partidas entre 6h e 22h30.
- Intervalos de 25 minutos nos períodos de maior movimento.