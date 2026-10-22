Cinco linhas de ônibus municipais de Campinas terão alterações nos horários de circulação a partir desta sexta-feira (23) e sábado (24). As mudanças determinadas pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) atingem itinerários que atendem o Shopping Iguatemi, o Galleria Shopping, a região da Rodovia Dom Pedro I e o campus I da PUC-Campinas.

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As linhas 351 (PUCC), 369 (Parque Imperador), 375 (Alphaville Dom Pedro) e 381 (Shopping Dom Pedro/Shopping Iguatemi) terão novos horários nos dias úteis, a partir de sexta-feira. Já a linha 385 (Shopping Iguatemi/Rodoviária) terá a programação modificada aos sábados e domingos, a partir do dia 24.

Segundo a Emdec, os ajustes nas linhas 369 e 375 acompanham os novos horários de fechamento do Galleria Shopping. Nas linhas 351 e 381, as mudanças buscam adequar o tempo necessário para completar os trajetos. Na linha 385, a programação será ajustada à demanda atual de passageiros.