Após cinco meses consecutivos de queda, a cesta básica de Campinas voltou a ficar mais cara em outubro de 2025. O custo dos alimentos essenciais subiu 0,44%, chegando a R$ 771,81, segundo levantamento do Observatório PUC-Campinas. No acumulado de janeiro a outubro, o aumento chegou a 4,60%, colocando o município na segunda posição entre as 16 cidades usadas na comparação com os dados do Dieese.

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A elevação interrompeu a sequência de redução dos preços e foi impulsionada principalmente pela batata, que ficou 25,81% mais cara, e pelo tomate, com alta de 10,46%. Os dois produtos tiveram os maiores impactos positivos sobre o custo da cesta no mês, refletindo oscilações de preços associadas às condições de produção e oferta.

Apesar do aumento expressivo em outubro, a batata ainda acumulava queda de preço desde o início do ano. O tomate, por outro lado, apresentava valorização tanto na comparação mensal quanto no acumulado de 2025.