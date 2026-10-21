Após cinco meses consecutivos de queda, a cesta básica de Campinas voltou a ficar mais cara em outubro de 2025. O custo dos alimentos essenciais subiu 0,44%, chegando a R$ 771,81, segundo levantamento do Observatório PUC-Campinas. No acumulado de janeiro a outubro, o aumento chegou a 4,60%, colocando o município na segunda posição entre as 16 cidades usadas na comparação com os dados do Dieese.
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A elevação interrompeu a sequência de redução dos preços e foi impulsionada principalmente pela batata, que ficou 25,81% mais cara, e pelo tomate, com alta de 10,46%. Os dois produtos tiveram os maiores impactos positivos sobre o custo da cesta no mês, refletindo oscilações de preços associadas às condições de produção e oferta.
Apesar do aumento expressivo em outubro, a batata ainda acumulava queda de preço desde o início do ano. O tomate, por outro lado, apresentava valorização tanto na comparação mensal quanto no acumulado de 2025.
Arroz e pão francês ficaram mais baratos
O aumento da cesta básica foi parcialmente compensado pela redução dos preços de outros alimentos presentes no consumo diário das famílias. O arroz registrou queda de 8,71%, enquanto o pão francês ficou 8,09% mais barato em outubro.
Essas reduções ajudaram a limitar o impacto da alta da batata e do tomate sobre o valor final da cesta. Ainda assim, o resultado mensal foi suficiente para interromper cinco meses seguidos de recuo.
Campinas tem segunda maior alta acumulada
O desempenho dos preços em Campinas chama a atenção na comparação com outras cidades brasileiras. A alta acumulada de 4,60% entre janeiro e outubro foi superada apenas pela registrada em Porto Alegre, considerando o conjunto de 16 localidades analisadas no levantamento.
Na região Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória também registraram aumentos no custo da cesta básica em outubro. Belo Horizonte foi a exceção, com uma pequena redução.
O resultado reforça a pressão dos preços dos alimentos sobre o orçamento das famílias campineiras, mesmo após o período de alívio observado nos meses anteriores.
Expectativa era de estabilização até dezembro
Apesar da retomada da alta em outubro, o Observatório PUC-Campinas projetava, naquele momento, uma acomodação dos preços nos últimos dois meses de 2025.
A expectativa era de que a variação acumulada da cesta básica encerrasse o ano próxima de 5%, caso os preços mantivessem uma trajetória de maior estabilidade.
O levantamento refere-se a outubro de 2025 e não representa os preços atuais da cesta básica em Campinas.