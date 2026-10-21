O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Campinas (STMC) cobrou mudanças no projeto de reforma da Previdência encaminhado pela Prefeitura à Câmara Municipal nesta terça-feira (20). A entidade exige garantias para os servidores próximos da aposentadoria, proteção aos aposentados e pensionistas e transparência sobre as dívidas do Município com o Instituto de Previdência de Campinas (Camprev). A proposta também provocou críticas da oposição, que acusa o governo de endurecer as regras para os trabalhadores.

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Em ofício encaminhado à administração municipal, o sindicato defendeu a manutenção da contribuição previdenciária de 14%, a preservação dos direitos adquiridos e a adoção de regras de transição que não prejudiquem os servidores em fim de carreira. As reivindicações já haviam sido apresentadas em reunião com o prefeito em exercício, Wanderley Almeida, na última sexta-feira (16).

Embora a Prefeitura tenha anunciado que manterá a alíquota de contribuição e as atuais bases de cobrança, o STMC quer que essas garantias estejam expressamente previstas na legislação. A entidade também questiona os efeitos práticos das regras de transição sobre quem está a poucos anos de completar os requisitos para se aposentar.