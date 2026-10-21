O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Campinas (STMC) cobrou mudanças no projeto de reforma da Previdência encaminhado pela Prefeitura à Câmara Municipal nesta terça-feira (20). A entidade exige garantias para os servidores próximos da aposentadoria, proteção aos aposentados e pensionistas e transparência sobre as dívidas do Município com o Instituto de Previdência de Campinas (Camprev). A proposta também provocou críticas da oposição, que acusa o governo de endurecer as regras para os trabalhadores.
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Em ofício encaminhado à administração municipal, o sindicato defendeu a manutenção da contribuição previdenciária de 14%, a preservação dos direitos adquiridos e a adoção de regras de transição que não prejudiquem os servidores em fim de carreira. As reivindicações já haviam sido apresentadas em reunião com o prefeito em exercício, Wanderley Almeida, na última sexta-feira (16).
Embora a Prefeitura tenha anunciado que manterá a alíquota de contribuição e as atuais bases de cobrança, o STMC quer que essas garantias estejam expressamente previstas na legislação. A entidade também questiona os efeitos práticos das regras de transição sobre quem está a poucos anos de completar os requisitos para se aposentar.
"Não basta dizer que existe regra de transição. Queremos saber se ela realmente protege o servidor que está a um, dois ou três anos de se aposentar. Não podemos aceitar que alguém que contribuiu durante décadas tenha que trabalhar mais três ou quatro anos porque a Prefeitura decidiu mudar as regras", afirmou Tadeu Cohen, coordenador-geral do STMC.
Segundo o dirigente, a reforma envolve diretamente o planejamento de vida de milhares de trabalhadores. "O que está em jogo é a vida de milhares de trabalhadores e não vamos aceitar que seus direitos sejam desrespeitados", acrescentou.
Sindicato questiona cobrança de aposentados
Outra preocupação do STMC envolve a contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas. O sindicato reivindica que o projeto impeça o aumento das cobranças e preserve a faixa de isenção atualmente existente. A entidade também pede estudos para ampliar essa proteção, evitando que eventuais mudanças comprometam a renda dos beneficiários.
As dívidas da Prefeitura com o Camprev também entraram na pauta de cobranças. Em agosto, a Câmara Municipal aprovou uma proposta que autoriza o parcelamento e reparcelamento de débitos do Município com o instituto em até 300 prestações.
Para o sindicato, a discussão sobre a sustentabilidade da Previdência precisa incluir informações detalhadas sobre essas obrigações financeiras, os valores envolvidos, os prazos de pagamento e as alternativas consideradas pela administração municipal.
A entidade defende que o equilíbrio das contas não seja buscado apenas por meio de mudanças nas condições de aposentadoria dos servidores e cobra a divulgação dos estudos que fundamentaram a proposta.
Paolla Miguel critica reforma
A vereadora Paolla Miguel (PT) também criticou a proposta e associou as mudanças defendidas pelo prefeito Dário Saadi (Republicanos) à candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro (PL). "O que Dário faz em Campinas, Flávio Bolsonaro quer fazer no Brasil", afirmou.
A parlamentar questionou o aumento da idade mínima para aposentadoria e as mudanças no cálculo dos benefícios, que, segundo ela, podem reduzir os valores recebidos pelos servidores. "Não podemos deixar! Não iremos deixar! Servidora, servidor, conte com a gente para fazer essa luta ao seu lado", declarou.
O que a Prefeitura propõe mudar
Encaminhado à Câmara na terça-feira (20), o projeto altera as regras de aposentadoria e pensão dos servidores municipais. Para quem ingressar no serviço público após a mudança, a idade mínima prevista será de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. No magistério, os limites serão de 57 e 60 anos, respectivamente.
Os atuais servidores que ainda não tiverem completado os requisitos para aposentadoria terão duas possibilidades de transição: sistema de pontos ou pedágio de 100%, com condições específicas para professores. Quem já tiver cumprido todos os requisitos até a publicação da nova lei terá o direito de se aposentar pelas regras anteriores.
A reforma também modifica o cálculo dos benefícios. Pela regra geral proposta, a aposentadoria corresponderá a 60% da média de todas as contribuições desde julho de 1994, com acréscimo de dois pontos percentuais por ano de contribuição acima de 20 anos. Atualmente, o cálculo da média considera as 80% maiores contribuições.
A Prefeitura sustenta que as mudanças são necessárias para enfrentar o déficit atuarial estimado em R$ 13 bilhões no Camprev, além de adequar a legislação municipal às diretrizes da reforma previdenciária nacional de 2019.
O Executivo afirma que a proposta preserva os direitos adquiridos, mantém a contribuição de 14% e estabelece medidas de financiamento de longo prazo, incluindo aportes municipais até 2065.
O projeto ainda será analisado pela Câmara Municipal e poderá sofrer alterações durante a tramitação. As novas regras somente entrarão em vigor se a proposta for aprovada e transformada em lei.