O principal obstáculo para as duas mobilizações pode vir do céu. A previsão da Climatempo indica chuva para sábado (24), com acumulado estimado em 21,5 milímetros e probabilidade de precipitação de 89% em Campinas.
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Segundo a previsão, o dia terá sol entre muitas nuvens, com chuva pela manhã, possibilidade de temporal durante a tarde e tempo chuvoso à noite. As temperaturas devem variar entre 20°C e 27°C, com rajadas de vento que podem chegar a 42 km/h.
A projeção horária indica que a chuva poderá ganhar intensidade a partir do fim da manhã, justamente no período em que as manifestações estarão acontecendo. Para as 10h, o volume estimado é de 0,8 milímetro, aumentando para 2 milímetros ao meio-dia. O maior acumulado horário previsto é de 3 milímetros, por volta das 16h.
Como os dois atos estão programados para espaços abertos, a ocorrência de chuva poderá afetar a participação dos militantes e o andamento das atividades. A previsão, no entanto, ainda pode sofrer alterações até sábado.
Grupos políticos vão às ruas no mesmo dia
O Partido dos Trabalhadores (PT) prepara uma nova mobilização política em Campinas para o próximo sábado (24), véspera do segundo turno das eleições presidenciais. O ato está sendo convocado pelo diretório municipal da legenda, com apoio de vereadores, e terá concentração a partir das 9h30, na Estação Cultura, na região central da cidade.
A mobilização petista será realizada no mesmo sábado em que apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL) também planejam um ato em Campinas. O prefeito Dário Saadi (Republicanos) convocou a população para uma manifestação favorável ao candidato, marcada para as 10h, no Teatro de Arena do Centro de Convivência Cultural, no Cambuí.