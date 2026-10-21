O principal obstáculo para as duas mobilizações pode vir do céu. A previsão da Climatempo indica chuva para sábado (24), com acumulado estimado em 21,5 milímetros e probabilidade de precipitação de 89% em Campinas.

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Segundo a previsão, o dia terá sol entre muitas nuvens, com chuva pela manhã, possibilidade de temporal durante a tarde e tempo chuvoso à noite. As temperaturas devem variar entre 20°C e 27°C, com rajadas de vento que podem chegar a 42 km/h.

A projeção horária indica que a chuva poderá ganhar intensidade a partir do fim da manhã, justamente no período em que as manifestações estarão acontecendo. Para as 10h, o volume estimado é de 0,8 milímetro, aumentando para 2 milímetros ao meio-dia. O maior acumulado horário previsto é de 3 milímetros, por volta das 16h.