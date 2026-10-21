O Partido dos Trabalhadores (PT) prepara uma nova mobilização política pela reeleição de Lula para o próximo sábado (24), em Campinas, véspera do segundo turno das eleições presidenciais. O ato está sendo convocado pelo diretório municipal da legenda, com apoio de vereadores, e terá concentração a partir das 9h30, na Estação Cultura, na região central da cidade.

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A iniciativa busca reunir filiados, simpatizantes e militantes do partido em mais uma demonstração de mobilização eleitoral na reta final da campanha. A orientação das lideranças petistas é incentivar a participação da militância e ampliar a presença do grupo nas ruas de Campinas antes da votação de domingo (25).

Desta vez, o ponto de partida será a Estação Cultura, espaço que deverá concentrar os participantes antes da mobilização pela região central. O trajeto do ato e a programação completa ainda não foram detalhados nas informações divulgadas.