21 de outubro de 2026
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RETA FINAL

PT marca nova mobilização no Centro e reforça campanha por Lula

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Diretório municipal e vereadores mobilizam militância para manifestação que terá concentração na Estação Cultura, a partir das 9h30.
Diretório municipal e vereadores mobilizam militância para manifestação que terá concentração na Estação Cultura, a partir das 9h30.

O Partido dos Trabalhadores (PT) prepara uma nova mobilização política pela reeleição de Lula para o próximo sábado (24), em Campinas, véspera do segundo turno das eleições presidenciais. O ato está sendo convocado pelo diretório municipal da legenda, com apoio de vereadores, e terá concentração a partir das 9h30, na Estação Cultura, na região central da cidade.

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A iniciativa busca reunir filiados, simpatizantes e militantes do partido em mais uma demonstração de mobilização eleitoral na reta final da campanha. A orientação das lideranças petistas é incentivar a participação da militância e ampliar a presença do grupo nas ruas de Campinas antes da votação de domingo (25).

Desta vez, o ponto de partida será a Estação Cultura, espaço que deverá concentrar os participantes antes da mobilização pela região central. O trajeto do ato e a programação completa ainda não foram detalhados nas informações divulgadas.

A convocação envolve tanto a direção municipal do PT quanto representantes da legenda na Câmara de Campinas. A participação dos vereadores reforça a articulação política local para levar apoiadores às ruas no último fim de semana da campanha presidencial.

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