O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré realiza nesta sexta-feira (23) um processo seletivo com 200 vagas para auxiliar de logística, em parceria com o Mercado Livre. A seleção é organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico.

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Os candidatos devem comparecer ao PAT das 9h às 13h, na Rua Justino França, 143, Jardim São Carlos, com documentos pessoais e currículo atualizado. A recomendação é chegar com antecedência e levar toda a documentação necessária para o atendimento.

De acordo com a secretaria, a ação integra as iniciativas da Prefeitura para estimular a empregabilidade e aproximar trabalhadores das empresas da região, contribuindo para a geração de renda e o desenvolvimento econômico do município.