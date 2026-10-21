Campinas recebe, pela primeira vez, nos dias 7 e 8 de novembro de 2026, a oficina intensiva “Atuação: Abordagem e Interferência”, conduzida pelo premiado ator, diretor e dramaturgo Marcelo Varzea. A iniciativa é produzida pela Mercúrio Cultural, produtora sediada em Campinas com mais de uma década de atuação em circulação teatral e formação de plateia no país.

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O encontro é estruturado como um laboratório prático de 16 horas, voltado a artistas que buscam renovar métodos, aprimorar a presença em cena e experimentar o atrito criativo entre a construção individual do intérprete e o olhar da direção teatral.

Sem fórmulas prontas ou a busca por uma suposta maneira “correta” de atuar, a oficina investiga as escolhas que o artista mobiliza diante do texto e da cena. A dinâmica parte de uma regra central de despojamento: trabalhar sem figurinos, adereços ou cenografia, tendo como matéria-prima exclusiva o corpo, a voz, o texto e o espaço.