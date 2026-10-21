Um bebê de 1 ano morreu na manhã da última segunda-feira (19) após apresentar sintomas compatíveis com picada de escorpião em Mogi Mirim, informou a Secretaria Municipal de Saúde. Segundo a pasta, a criança deu entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Zona Leste às 6h30, com vômito e “pele fria e pegajosa”.
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Ela foi atendida imediatamente pela equipe médica. A secretaria afirmou que, no momento da chegada à unidade, a família não sabia da possibilidade de uma picada de escorpião. A suspeita surgiu após o agravamento do quadro de saúde do bebê.
Familiares retornaram, então, à residência, no bairro Parque das Laranjeiras, e encontraram o animal, que foi levado à unidade de saúde.
De acordo com a Secretaria de Saúde, o bebê não resistiu e não houve tempo hábil para administrar o soro antiescorpiônico. Um exame necroscópico deverá confirmar a causa da morte por picada de animal peçonhento.
A administração municipal informou ainda que adotou medidas de orientação aos moradores e de busca ativa por escorpiões no bairro onde ocorreu o caso.