Um bebê de 1 ano morreu na manhã da última segunda-feira (19) após apresentar sintomas compatíveis com picada de escorpião em Mogi Mirim, informou a Secretaria Municipal de Saúde. Segundo a pasta, a criança deu entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Zona Leste às 6h30, com vômito e “pele fria e pegajosa”.

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Ela foi atendida imediatamente pela equipe médica. A secretaria afirmou que, no momento da chegada à unidade, a família não sabia da possibilidade de uma picada de escorpião. A suspeita surgiu após o agravamento do quadro de saúde do bebê.

Familiares retornaram, então, à residência, no bairro Parque das Laranjeiras, e encontraram o animal, que foi levado à unidade de saúde.