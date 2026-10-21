Uma equipe da Polícia Militar realizou uma averiguação em um imóvel no Jardim Santa Fé, em Hortolândia, após receber denúncias de que o local seria usado para desmanche de motocicletas.

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Ao chegarem ao endereço, na Rua Guaxupé, os policiais avistaram um indivíduo que, ao notar a presença da equipe, fugiu pelos fundos do imóvel, pulando muros de casas vizinhas. Ele não foi localizado.

Durante as buscas no imóvel, os agentes encontraram três quadros de motocicletas e uma placa veicular, preliminarmente identificados como provenientes de roubo ou furto, além de diversas peças de moto, estojos de munições deflagradas e aparelhos celulares.