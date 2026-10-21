21 de outubro de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
SEGURANÇA

Baep prende homem por tráfico e porte ilegal de arma no Taquaral

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Embaixo do banco do motorista, foi encontrado um revólver Taurus calibre .38 municiado com cinco munições intactas.
Embaixo do banco do motorista, foi encontrado um revólver Taurus calibre .38 municiado com cinco munições intactas.

Uma equipe do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), durante patrulhamento tático na área do 8º BPM/I, prendeu um homem de 32 anos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma na noite de terça-feira (20), no bairro Taquaral, em Campinas.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a corporação, os policiais receberam uma denúncia anônima informando que um GM/Corsa Classic prata estaria transportando entorpecentes pela região. O veículo foi localizado e abordado.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o condutor. No entanto, durante a busca veicular, os agentes localizaram uma sacola no interior do carro contendo um tijolo e três pedaços de maconha. Embaixo do banco do motorista, foi encontrado um revólver Taurus calibre .38, municiado com cinco munições intactas.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e teve seus direitos constitucionais informados. A ocorrência foi apresentada na 1ª Delegacia Seccional de Campinas, onde o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários