Uma equipe do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), durante patrulhamento tático na área do 8º BPM/I, prendeu um homem de 32 anos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma na noite de terça-feira (20), no bairro Taquaral, em Campinas.

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Segundo a corporação, os policiais receberam uma denúncia anônima informando que um GM/Corsa Classic prata estaria transportando entorpecentes pela região. O veículo foi localizado e abordado.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o condutor. No entanto, durante a busca veicular, os agentes localizaram uma sacola no interior do carro contendo um tijolo e três pedaços de maconha. Embaixo do banco do motorista, foi encontrado um revólver Taurus calibre .38, municiado com cinco munições intactas.