Nesta quarta-feira (21), a RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve amanhecer com predomínio de sol. Com o passar do dia, a circulação atmosférica favorece o aumento da nebulosidade na região, mas não há previsão de chuva significativa.

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As temperaturas seguem estáveis, sem mudanças expressivas em relação aos dias anteriores. Para hoje, não há previsão de precipitação na região, e a temperatura máxima deve ficar próxima de 28°C no período da tarde.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).