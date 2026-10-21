21 de outubro de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

RMC terá sol, mais nuvens e máxima de 28°C

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Quarta-feira terá predomínio de sol pela manhã, aumento de nebulosidade e máxima próxima de 28°C na RMC.
Quarta-feira terá predomínio de sol pela manhã, aumento de nebulosidade e máxima próxima de 28°C na RMC.

Nesta quarta-feira (21), a RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve amanhecer com predomínio de sol. Com o passar do dia, a circulação atmosférica favorece o aumento da nebulosidade na região, mas não há previsão de chuva significativa.

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As temperaturas seguem estáveis, sem mudanças expressivas em relação aos dias anteriores. Para hoje, não há previsão de precipitação na região, e a temperatura máxima deve ficar próxima de 28°C no período da tarde.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

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