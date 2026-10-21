Campinas registrou 101 ocorrências emergenciais em 2025, que resultaram no atendimento de 180 famílias pela assistência social do município. Entre as situações mais frequentes estão inundações, enchentes, incêndios urbanos, alagamentos e condições extremas de vulnerabilidade. O balanço foi divulgado pela Prefeitura nesta terça-feira (20), durante um encontro sobre a preparação dos serviços públicos para emergências climáticas.
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Inundações e enchentes responderam por 20% das ocorrências, seguidas por incêndios urbanos (14,3%), situações de insalubridade ou vulnerabilidade extrema (12%) e alagamentos (11,4%). Juntas, essas quatro categorias representaram aproximadamente 58% dos registros.
O número de famílias atendidas mais que dobrou em relação a 2023, quando foram registrados 84 atendimentos familiares. Em 2024, o total chegou a 173 famílias e, no ano passado, alcançou 180, crescimento de aproximadamente 114% em dois anos e de 4% na comparação com 2024.
Para prestar assistência às pessoas atingidas, o município oferece colchões, cobertores, roupas de cama e materiais de higiene e limpeza. Em 2025, foram realizados 48 atendimentos com kits de calamidade e entregues 101 cartões Nutrir Emergencial, destinados à compra de alimentos. O benefício pode ser concedido por até três meses, com possibilidade de prorrogação por igual período.
Calor intenso preocupa Defesa Civil
Diante dos riscos climáticos, Campinas antecipou para 14 de outubro a Operação Chuvas de Verão, inicialmente prevista para dezembro. A mobilização seguirá até 31 de março de 2027, com ações de prevenção e resposta a emergências e atenção aos possíveis efeitos do El Niño.
O diretor da Defesa Civil, Sidnei Furtado, afirmou que as ondas de calor estão entre as principais preocupações para os próximos meses. Campinas mantém protocolos de atuação para temperaturas de 30°C, 32°C, 35°C e 37°C. O município também monitora os riscos de queimadas, restrição hídrica e condições que favoreçam a proliferação de mosquitos transmissores de doenças.
Atendimento e acolhimento
O serviço municipal de assistência social para emergências funciona 24 horas por dia, com equipe de referência durante o expediente e profissionais de sobreaviso a partir das 17h.
O Abrigo Emergencial Zilda Arns, localizado no Jardim Santa Genebra, é a unidade de referência para acolhimento temporário, com capacidade para 30 pessoas. Segundo a Prefeitura, o encaminhamento está vinculado à concessão do auxílio-moradia pela Secretaria de Habitação, destinado a famílias de baixa renda que precisam deixar imóveis em áreas de risco.
A secretária municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, Vandecleya Moro, ressaltou que o acompanhamento das famílias deve continuar após o encerramento da situação emergencial, por meio dos serviços da rede socioassistencial.
Recursos federais e preparação das equipes
Os números e as medidas de prevenção foram apresentados durante um seminário realizado nesta terça-feira (20), no Paço Municipal, com representantes da assistência social, Defesa Civil, Habitação e outras áreas da Prefeitura.
O encontro também abordou as novas regras federais de financiamento. Campinas poderá receber R$ 250 mil por emergência oficialmente reconhecida, acrescidos de R$ 400 por pessoa desabrigada acolhida, desde que cumpridas as exigências de adesão e reconhecimento previstas pelo governo federal.
Os recursos poderão financiar abrigos, alimentação, materiais e equipes de atendimento, mas não o auxílio-moradia nem os benefícios eventuais municipais. A adesão de Campinas foi encaminhada ao Conselho Municipal de Assistência Social em setembro e precisa ser formalizada até 31 de dezembro.
Como acionar o atendimento
Em situações de emergência, a população deve ligar para a Defesa Civil, pelo telefone 199. O órgão avalia a ocorrência, verifica as condições de segurança e, quando necessário, aciona a assistência social para providenciar acolhimento, benefícios e acompanhamento das famílias.