21 de outubro de 2026
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BALANÇO E PREVENÇÃO

Enchentes lideram emergências atendidas em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação/PMC
Prefeitura registrou 101 ocorrências em 2025, principalmente enchentes e incêndios; número de famílias atendidas mais que dobrou desde 2023
Prefeitura registrou 101 ocorrências em 2025, principalmente enchentes e incêndios; número de famílias atendidas mais que dobrou desde 2023

Campinas registrou 101 ocorrências emergenciais em 2025, que resultaram no atendimento de 180 famílias pela assistência social do município. Entre as situações mais frequentes estão inundações, enchentes, incêndios urbanos, alagamentos e condições extremas de vulnerabilidade. O balanço foi divulgado pela Prefeitura nesta terça-feira (20), durante um encontro sobre a preparação dos serviços públicos para emergências climáticas.

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Inundações e enchentes responderam por 20% das ocorrências, seguidas por incêndios urbanos (14,3%), situações de insalubridade ou vulnerabilidade extrema (12%) e alagamentos (11,4%). Juntas, essas quatro categorias representaram aproximadamente 58% dos registros.

O número de famílias atendidas mais que dobrou em relação a 2023, quando foram registrados 84 atendimentos familiares. Em 2024, o total chegou a 173 famílias e, no ano passado, alcançou 180, crescimento de aproximadamente 114% em dois anos e de 4% na comparação com 2024.

Para prestar assistência às pessoas atingidas, o município oferece colchões, cobertores, roupas de cama e materiais de higiene e limpeza. Em 2025, foram realizados 48 atendimentos com kits de calamidade e entregues 101 cartões Nutrir Emergencial, destinados à compra de alimentos. O benefício pode ser concedido por até três meses, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Calor intenso preocupa Defesa Civil

Diante dos riscos climáticos, Campinas antecipou para 14 de outubro a Operação Chuvas de Verão, inicialmente prevista para dezembro. A mobilização seguirá até 31 de março de 2027, com ações de prevenção e resposta a emergências e atenção aos possíveis efeitos do El Niño.

O diretor da Defesa Civil, Sidnei Furtado, afirmou que as ondas de calor estão entre as principais preocupações para os próximos meses. Campinas mantém protocolos de atuação para temperaturas de 30°C, 32°C, 35°C e 37°C. O município também monitora os riscos de queimadas, restrição hídrica e condições que favoreçam a proliferação de mosquitos transmissores de doenças.

Atendimento e acolhimento

O serviço municipal de assistência social para emergências funciona 24 horas por dia, com equipe de referência durante o expediente e profissionais de sobreaviso a partir das 17h.

O Abrigo Emergencial Zilda Arns, localizado no Jardim Santa Genebra, é a unidade de referência para acolhimento temporário, com capacidade para 30 pessoas. Segundo a Prefeitura, o encaminhamento está vinculado à concessão do auxílio-moradia pela Secretaria de Habitação, destinado a famílias de baixa renda que precisam deixar imóveis em áreas de risco.

A secretária municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, Vandecleya Moro, ressaltou que o acompanhamento das famílias deve continuar após o encerramento da situação emergencial, por meio dos serviços da rede socioassistencial.

Recursos federais e preparação das equipes

Os números e as medidas de prevenção foram apresentados durante um seminário realizado nesta terça-feira (20), no Paço Municipal, com representantes da assistência social, Defesa Civil, Habitação e outras áreas da Prefeitura.

O encontro também abordou as novas regras federais de financiamento. Campinas poderá receber R$ 250 mil por emergência oficialmente reconhecida, acrescidos de R$ 400 por pessoa desabrigada acolhida, desde que cumpridas as exigências de adesão e reconhecimento previstas pelo governo federal.

Os recursos poderão financiar abrigos, alimentação, materiais e equipes de atendimento, mas não o auxílio-moradia nem os benefícios eventuais municipais. A adesão de Campinas foi encaminhada ao Conselho Municipal de Assistência Social em setembro e precisa ser formalizada até 31 de dezembro.

Como acionar o atendimento

Em situações de emergência, a população deve ligar para a Defesa Civil, pelo telefone 199. O órgão avalia a ocorrência, verifica as condições de segurança e, quando necessário, aciona a assistência social para providenciar acolhimento, benefícios e acompanhamento das famílias.

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