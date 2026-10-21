Campinas registrou 101 ocorrências emergenciais em 2025, que resultaram no atendimento de 180 famílias pela assistência social do município. Entre as situações mais frequentes estão inundações, enchentes, incêndios urbanos, alagamentos e condições extremas de vulnerabilidade. O balanço foi divulgado pela Prefeitura nesta terça-feira (20), durante um encontro sobre a preparação dos serviços públicos para emergências climáticas.

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Inundações e enchentes responderam por 20% das ocorrências, seguidas por incêndios urbanos (14,3%), situações de insalubridade ou vulnerabilidade extrema (12%) e alagamentos (11,4%). Juntas, essas quatro categorias representaram aproximadamente 58% dos registros.

O número de famílias atendidas mais que dobrou em relação a 2023, quando foram registrados 84 atendimentos familiares. Em 2024, o total chegou a 173 famílias e, no ano passado, alcançou 180, crescimento de aproximadamente 114% em dois anos e de 4% na comparação com 2024.