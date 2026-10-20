A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (20), a Operação Gandula, em Paulínia, na Região Metropolitana de Campinas (RMC), para investigar um esquema de lavagem de dinheiro relacionado a uma organização criminosa. A ação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e teve como uma das medidas judiciais o sequestro de valores de até R$ 3,46 milhões.

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Durante as diligências, os agentes apreenderam dispositivos de armazenamento de dados e bens patrimoniais, que serão examinados para identificar possíveis elementos relacionados à movimentação de recursos de origem ilícita.

A Justiça também determinou o sequestro de valores de até R$ 3.464.340,50. A medida busca restringir a disponibilidade de recursos e bens no âmbito da investigação. A Polícia Federal não informou quanto desse montante foi efetivamente localizado ou bloqueado.