A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (20), a Operação Gandula, em Paulínia, na Região Metropolitana de Campinas (RMC), para investigar um esquema de lavagem de dinheiro relacionado a uma organização criminosa. A ação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e teve como uma das medidas judiciais o sequestro de valores de até R$ 3,46 milhões.
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Durante as diligências, os agentes apreenderam dispositivos de armazenamento de dados e bens patrimoniais, que serão examinados para identificar possíveis elementos relacionados à movimentação de recursos de origem ilícita.
A Justiça também determinou o sequestro de valores de até R$ 3.464.340,50. A medida busca restringir a disponibilidade de recursos e bens no âmbito da investigação. A Polícia Federal não informou quanto desse montante foi efetivamente localizado ou bloqueado.
Operação é desdobramento de investigação de 2024
Segundo a PF, a Operação Gandula é um desdobramento da Operação Concierge, deflagrada em 2024. A nova fase busca aprofundar a apuração sobre a possível lavagem de capitais associada a uma organização criminosa.
Os equipamentos e demais materiais recolhidos nesta terça-feira serão submetidos à análise dos investigadores, que pretendem utilizar as informações para dar continuidade às diligências.
A Polícia Federal não divulgou a identidade dos investigados, os endereços onde ocorreram as buscas nem detalhes sobre a origem dos valores sob investigação. Também não foram informadas prisões durante a operação.
As investigações continuam para esclarecer a movimentação financeira suspeita e a eventual participação dos envolvidos no esquema.