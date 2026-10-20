As obras de implantação do pavimento de concreto no corredor central do BRT de Campinas avançam pelas avenidas Moraes Salles e Orosimbo Maia. Os trabalhos fazem parte de um projeto de R$ 16,1 milhões que prevê a substituição do asfalto tradicional por um piso mais resistente em 4,1 quilômetros de vias da região central da cidade.

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Na Avenida Moraes Salles, próximo ao cruzamento com a Rua Irmã Serafina, já foram executados 600 dos 740 metros previstos, o equivalente a aproximadamente 81% do trecho. Na Avenida Orosimbo Maia, nas proximidades da Maternidade de Campinas, a intervenção alcançou 500 dos 700 metros programados, cerca de 71%.

Somados, os dois trechos já receberam 1,1 quilômetro de pavimento rígido, enquanto outros 200 metros foram concluídos anteriormente na Rua Irmã Serafina.