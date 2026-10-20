As obras de implantação do pavimento de concreto no corredor central do BRT de Campinas avançam pelas avenidas Moraes Salles e Orosimbo Maia. Os trabalhos fazem parte de um projeto de R$ 16,1 milhões que prevê a substituição do asfalto tradicional por um piso mais resistente em 4,1 quilômetros de vias da região central da cidade.
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Na Avenida Moraes Salles, próximo ao cruzamento com a Rua Irmã Serafina, já foram executados 600 dos 740 metros previstos, o equivalente a aproximadamente 81% do trecho. Na Avenida Orosimbo Maia, nas proximidades da Maternidade de Campinas, a intervenção alcançou 500 dos 700 metros programados, cerca de 71%.
Somados, os dois trechos já receberam 1,1 quilômetro de pavimento rígido, enquanto outros 200 metros foram concluídos anteriormente na Rua Irmã Serafina.
Obras devem continuar por mais um ano
A substituição do pavimento também está prevista para as vias Anchieta e Senador Saraiva, além de outros trechos do corredor central e do Terminal Central. Após a conclusão dos serviços, as áreas contempladas receberão nova sinalização viária.
O contrato foi iniciado em junho de 2026, após a assinatura da ordem de serviço em 27 de maio, com prazo de execução de 17 meses. Segundo a Prefeitura, a previsão é que os trabalhos continuem por aproximadamente mais 12 meses.
A Secretaria Municipal de Infraestrutura afirma que o cronograma está sendo cumprido. O secretário Carlos José Barreiro explica que o concreto oferece maior resistência ao peso e à circulação frequente dos ônibus articulados, reduzindo deformações e desgaste do pavimento.
A obra é executada pela empresa Compec Galasso, sob gestão da Secretaria de Infraestrutura, com investimento de R$ 16.126.394,34, financiado pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), do Governo Federal.
Pacote prevê quatro estações e mudanças no Terminal Central
A troca do pavimento integra um projeto mais amplo de modernização do BRT na área central de Campinas, que reúne R$ 54,75 milhões em recursos federais.
Além da implantação do piso de concreto, o pacote prevê a construção de quatro estações de transferência: Anchieta, Orosimbo Maia I, Orosimbo Maia II e Moraes Salles.
Também está prevista a adequação do Terminal Central para receber a operação do sistema BRT.
De acordo com a Prefeitura, a contratação dos projetos executivos das quatro estações já foi homologada. O cronograma de construção dessas estruturas não foi detalhado na atualização divulgada pelo município.