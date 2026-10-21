A Câmara Municipal de Campinas vota nesta quarta-feira (21) um projeto da Prefeitura que prevê a criação de cinco Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), cinco Centros de Convivência e um setor específico para o Programa Consultório na Rua. A proposta integra uma reorganização administrativa da Secretaria Municipal de Saúde e busca ampliar a estrutura de atendimento à população, especialmente nas áreas de saúde mental e assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade.

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O Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 61/2026 está entre os itens da pauta da 60ª Reunião Ordinária do Legislativo, marcada para as 18h. Segundo a Prefeitura, a medida pretende fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), diante do aumento da demanda por acompanhamento de transtornos mentais e problemas relacionados ao consumo de álcool e outras drogas.

A proposta prevê a criação de dois CAPS especializados em álcool e drogas, um CAPS para adultos com transtornos mentais de maior complexidade e dois CAPS infantojuvenis. As unidades serão distribuídas por diferentes regiões da cidade.