A Câmara Municipal de Campinas vota nesta quarta-feira (21) um projeto da Prefeitura que prevê a criação de cinco Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), cinco Centros de Convivência e um setor específico para o Programa Consultório na Rua. A proposta integra uma reorganização administrativa da Secretaria Municipal de Saúde e busca ampliar a estrutura de atendimento à população, especialmente nas áreas de saúde mental e assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade.
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O Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 61/2026 está entre os itens da pauta da 60ª Reunião Ordinária do Legislativo, marcada para as 18h. Segundo a Prefeitura, a medida pretende fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), diante do aumento da demanda por acompanhamento de transtornos mentais e problemas relacionados ao consumo de álcool e outras drogas.
A proposta prevê a criação de dois CAPS especializados em álcool e drogas, um CAPS para adultos com transtornos mentais de maior complexidade e dois CAPS infantojuvenis. As unidades serão distribuídas por diferentes regiões da cidade.
Veja quais unidades estão previstas
Os cinco Centros de Atenção Psicossocial contemplados pelo projeto são:
- CAPS AD III Sul: atendimento a adultos com transtornos relacionados ao consumo de álcool e outras drogas.
- CAPS III Sul: acompanhamento de adultos com transtornos mentais de maior complexidade.
- CAPS AD III Leste: atendimento especializado em álcool e outras drogas.
- CAPS IJ Leste: assistência em saúde mental para crianças e adolescentes.
- CAPS IJ Sudoeste: atendimento infantojuvenil em saúde mental.
Os serviços deverão contar com equipes multiprofissionais para consultas, atividades terapêuticas, acompanhamento familiar e encaminhamento dos pacientes a outros equipamentos da rede pública.
O projeto também prevê cinco Centros de Convivência: Suleste, Sul, Espaço das Vilas, Leste e Noroeste. Esses espaços terão atividades culturais, educativas, esportivas e de geração de renda, com foco na inclusão social e na reabilitação psicossocial.
A proposta trata da criação dessas unidades na estrutura administrativa municipal. O texto apresentado não informa datas de inauguração ou início dos atendimentos.
Consultório na Rua e mudanças administrativas
Outra medida é a criação de um setor específico para o Programa Consultório na Rua, vinculado à Atenção Primária da Secretaria de Saúde. A iniciativa busca ampliar o atendimento à população em situação de rua, por meio da integração entre os serviços de saúde, assistência social e organizações da sociedade civil.
Além das unidades de atendimento, o PLC estabelece a criação de 11 funções gratificadas de chefe de setor e a transferência de 128 funções já previstas na legislação municipal para a estrutura da Secretaria de Saúde.
A Prefeitura argumenta que as mudanças acompanham o processo de municipalização dos serviços de saúde mental e permitirão maior integração entre os equipamentos do Sistema Único de Saúde (SUS).
Câmara também vota R$ 6 milhões para projetos sociais
Na mesma sessão, os vereadores analisarão o Projeto de Lei nº 250/2026, que atualiza os recursos destinados ao financiamento de iniciativas aprovadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
O valor global previsto passa a ser de R$ 6.008.219,37, já considerada a retenção de 20% dos recursos captados pelo Fundo Municipal para a Defesa da Criança e do Adolescente (FMDCA).
A proposta também corrige o repasse destinado ao projeto Habilidades para o Futuro, desenvolvido pela Associação de Fomento ao Ensino Técnico para Jovens (AFETEJ). O montante aumenta de R$ 416.213,99 para R$ 462.780,22.
Segundo o Executivo, os ajustes foram necessários após uma revisão dos valores destinados ao fundo por meio do Imposto de Renda, que identificou recursos superiores aos inicialmente contabilizados.
A sessão será realizada no plenário da Câmara Municipal de Campinas, a partir das 18h.