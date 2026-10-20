O Instituto Agronômico (IAC) de Campinas vai abrir suas portas ao público nos dias 6 e 7 de novembro, com uma programação gratuita de visitas guiadas, exposições científicas e atividades voltadas à divulgação de pesquisas e tecnologias agrícolas. O evento Portas Abertas APTA IAC será realizado das 9h às 17h, na sede da instituição, no bairro Botafogo.

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A iniciativa pretende aproximar a população do trabalho desenvolvido pelos pesquisadores e mostrar como as descobertas científicas contribuem para a agricultura e o desenvolvimento de novas tecnologias. Estudantes, professores, produtores rurais, pesquisadores e famílias poderão conhecer espaços que fazem parte da rotina científica do instituto.

Durante os dois dias, os visitantes terão acesso a uma área expositiva com resultados de pesquisas realizadas pelo IAC, além de atividades que apresentam aplicações práticas do conhecimento produzido pela instituição.