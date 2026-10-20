O Instituto Agronômico (IAC) de Campinas vai abrir suas portas ao público nos dias 6 e 7 de novembro, com uma programação gratuita de visitas guiadas, exposições científicas e atividades voltadas à divulgação de pesquisas e tecnologias agrícolas. O evento Portas Abertas APTA IAC será realizado das 9h às 17h, na sede da instituição, no bairro Botafogo.
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A iniciativa pretende aproximar a população do trabalho desenvolvido pelos pesquisadores e mostrar como as descobertas científicas contribuem para a agricultura e o desenvolvimento de novas tecnologias. Estudantes, professores, produtores rurais, pesquisadores e famílias poderão conhecer espaços que fazem parte da rotina científica do instituto.
Durante os dois dias, os visitantes terão acesso a uma área expositiva com resultados de pesquisas realizadas pelo IAC, além de atividades que apresentam aplicações práticas do conhecimento produzido pela instituição.
Visitas incluem laboratórios e prédios históricos
Um dos destaques da programação será a possibilidade de conhecer laboratórios, casas de vegetação e prédios históricos do Instituto Agronômico, por meio de visitas guiadas ao Parque Sede.
O roteiro também inclui a área de pós-graduação e a Biblioteca do IAC, que reúne um amplo acervo de publicações relacionadas à agricultura. A proposta é apresentar tanto a estrutura de pesquisa quanto a história da instituição e sua contribuição para o desenvolvimento agrícola.
A Prefeitura de Campinas apoia a divulgação do evento, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação.
Para a secretária Adriana Flosi, iniciativas como essa ajudam a aproximar a população das instituições científicas e a demonstrar a importância da pesquisa para a economia.
"A ciência e a inovação são fundamentais para criar soluções, aprimorar processos e abrir novas oportunidades para diferentes setores da economia", afirma.
Serviço
- Evento: Portas Abertas APTA IAC
- Datas: 6 e 7 de novembro de 2026, sexta-feira e sábado
- Horário: das 9h às 17h
- Local: Instituto Agronômico (IAC)
- Endereço: Avenida Barão de Itapura, 1.481, Botafogo, Campinas
- Entrada: gratuita