Os eleitores de Campinas poderão utilizar os ônibus municipais gratuitamente neste domingo (25), durante o segundo turno das eleições de 2026. A tarifa zero será aplicada das 6h às 19h, permitindo que a população se desloque até os locais de votação sem pagar passagem. A medida repete o esquema adotado no primeiro turno e também prevê reforço na frota do transporte coletivo.

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A gratuidade foi estabelecida pela Secretaria Municipal de Transportes (Setransp) e pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), conforme o Decreto Municipal nº 24.694/2026, publicado nesta terça-feira (20). O benefício começa duas horas antes da abertura das seções eleitorais, às 8h, e termina duas horas depois do encerramento da votação, às 17h.

Para viajar gratuitamente, não será necessário apresentar o Bilhete Único nem utilizar QR Code. Os passageiros deverão embarcar pelas portas traseiras dos ônibus, enquanto as portas dianteiras permanecerão fechadas para facilitar a operação. Após as 19h, a cobrança da tarifa será retomada normalmente.