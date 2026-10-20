Os eleitores de Campinas poderão utilizar os ônibus municipais gratuitamente neste domingo (25), durante o segundo turno das eleições de 2026. A tarifa zero será aplicada das 6h às 19h, permitindo que a população se desloque até os locais de votação sem pagar passagem. A medida repete o esquema adotado no primeiro turno e também prevê reforço na frota do transporte coletivo.
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A gratuidade foi estabelecida pela Secretaria Municipal de Transportes (Setransp) e pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), conforme o Decreto Municipal nº 24.694/2026, publicado nesta terça-feira (20). O benefício começa duas horas antes da abertura das seções eleitorais, às 8h, e termina duas horas depois do encerramento da votação, às 17h.
Para viajar gratuitamente, não será necessário apresentar o Bilhete Único nem utilizar QR Code. Os passageiros deverão embarcar pelas portas traseiras dos ônibus, enquanto as portas dianteiras permanecerão fechadas para facilitar a operação. Após as 19h, a cobrança da tarifa será retomada normalmente.
Como funcionará o embarque nos terminais
Nos terminais Central e Mercado, o acesso gratuito será feito pelos portões laterais. Já nas estações do BRT, os passageiros poderão utilizar as catracas laterais de portão baixo, sem necessidade de validar o cartão.
A frota também será ampliada em relação à operação habitual dos domingos. Até as 19h, as empresas deverão disponibilizar ônibus em quantidade compatível com os horários de entrepico dos dias úteis, garantindo a circulação das linhas que normalmente operam nesses períodos. Depois desse horário, o sistema voltará à programação reduzida de domingo.
Atualmente, o transporte municipal de Campinas conta com 232 linhas e cerca de 900 ônibus, responsáveis por uma média de 380 mil passagens pelas catracas em dias úteis.
Transporte para pessoas com mobilidade reduzida
O PAI-Serviço também funcionará no domingo, das 6h30 às 18h, para atender pessoas com mobilidade reduzida que precisam de transporte adaptado até os locais de votação.
O atendimento será realizado mediante agendamento prévio, conforme a disponibilidade e as regras do serviço. As solicitações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, pelo WhatsApp (19) 3731-2910, telefone 118, opção 2, ou aplicativo, seguindo o cronograma divulgado pela Emdec.
Como consultar linhas e horários
Os passageiros podem planejar os deslocamentos pelos aplicativos Cittamobi, Moovit e Kim, que oferecem informações sobre itinerários, pontos de embarque e desembarque e previsões de chegada dos ônibus.
Também é possível consultar as linhas municipais pelo endereço portal.emdec.com.br/consultalinha. Para dúvidas e solicitações, a Emdec disponibiliza o telefone 118, o WhatsApp (19) 3731-2910 e o portal digital.emdec.com.br.
A gratuidade segue as orientações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para assegurar o acesso dos eleitores ao transporte público durante a votação.