A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira (20), um homem investigado por participação em abusos sexuais contra uma criança que tinha apenas dois anos de idade na época dos fatos. A prisão foi realizada por equipes da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), vinculada à Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Campinas. O suspeito era ex-companheiro da mãe da vítima e, segundo as investigações, ficava responsável pela criança enquanto ela trabalhava.

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O homem foi localizado durante o cumprimento de um mandado de prisão temporária de 30 dias, expedido pela Justiça. Os policiais também cumpriram uma ordem de busca e apreensão e recolheram um celular, que será analisado para identificar possíveis novas provas e verificar a existência de outros conteúdos ilícitos.

A investigação envolve um segundo homem, preso em dezembro de 2025 após a polícia encontrar, em seus dispositivos eletrônicos, imagens e vídeos de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. Ele já estava no sistema prisional e teve a prisão preventiva decretada no âmbito da nova investigação.