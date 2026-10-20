A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira (20), um homem investigado por participação em abusos sexuais contra uma criança que tinha apenas dois anos de idade na época dos fatos. A prisão foi realizada por equipes da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), vinculada à Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Campinas. O suspeito era ex-companheiro da mãe da vítima e, segundo as investigações, ficava responsável pela criança enquanto ela trabalhava.
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O homem foi localizado durante o cumprimento de um mandado de prisão temporária de 30 dias, expedido pela Justiça. Os policiais também cumpriram uma ordem de busca e apreensão e recolheram um celular, que será analisado para identificar possíveis novas provas e verificar a existência de outros conteúdos ilícitos.
A investigação envolve um segundo homem, preso em dezembro de 2025 após a polícia encontrar, em seus dispositivos eletrônicos, imagens e vídeos de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. Ele já estava no sistema prisional e teve a prisão preventiva decretada no âmbito da nova investigação.
Perícia em celular revelou indícios dos abusos
O caso começou a ser desvendado durante uma operação da própria 1ª DIG, em dezembro do ano passado. Na ocasião, os investigadores apreenderam celulares, notebooks, um tablet e uma câmera filmadora pertencentes ao primeiro suspeito.
A análise pericial dos equipamentos revelou arquivos com cenas de abuso sexual infantil, registros de compartilhamento por aplicativos de mensagens e indícios de produção de material envolvendo uma criança.
Diante das descobertas, a Polícia Civil obteve autorização judicial para compartilhar as provas e abriu uma investigação específica para identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias dos registros.
Os investigadores conseguiram identificar a criança que aparecia nas imagens. Posteriormente, a mãe reconheceu a filha, o primeiro investigado e seu então namorado nas fotografias examinadas pela polícia.
Ex-companheiro da mãe é investigado
As diligências apontaram que o ex-companheiro da mãe permanecia com a criança durante os períodos em que ela trabalhava. Segundo a Polícia Civil, ele também levava a menina a um estabelecimento frequentado pelo primeiro investigado, local relacionado aos fatos apurados.
Mensagens trocadas entre os dois homens em período próximo a uma das datas dos registros reforçaram, conforme os investigadores, os indícios de participação do segundo suspeito.
Com base nesses elementos, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão temporária do ex-companheiro e a prisão preventiva do primeiro investigado, que já havia sido condenado por crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, relacionados à divulgação e ao armazenamento de material de abuso sexual infantil.
As medidas foram autorizadas e cumpridas nesta terça-feira.
Investigação continua
A 1ª DIG de Campinas prossegue com a análise dos dispositivos eletrônicos e outras diligências para esclarecer a participação de cada investigado e apurar a eventual existência de outros crimes ou vítimas.