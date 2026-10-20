A Guarda Municipal de Campinas e a Polícia Civil localizaram e apreenderam, na tarde desta segunda-feira (19), o segundo carro suspeito de envolvimento em um possível racha que terminou com três jovens mortos na Avenida José de Souza Campos, conhecida como Norte-Sul. O veículo foi identificado durante uma ação conjunta com investigadores do 4º Distrito Policial e encaminhado para os procedimentos de investigação.
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Segundo informações repassadas pela Guarda Municipal, o automóvel tinha três ocupantes: um motorista de 20 anos, um passageiro de 21 e uma mulher de 21 anos. A corporação não informou se os três foram conduzidos à delegacia, se prestaram depoimento ou se houve alguma prisão. A apreensão do veículo foi realizada pelo 4º DP.
O carro localizado é investigado por possível participação em uma disputa de velocidade com um Fiat Fastback, que colidiu contra um ônibus do transporte coletivo na madrugada de segunda-feira. A suspeita de racha ainda depende de confirmação, assim como a eventual responsabilidade dos envolvidos.
Três jovens de 23 anos morreram
O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Norte-Sul com a Rua Mogi Guaçu, na região da Chácara da Barra, quando o Fiat Fastback atingiu a lateral traseira de um ônibus da linha 260, que realizava uma conversão à esquerda.
Lucas Jacuneli e Caio Tauã Amorim da Silva, ambos de 23 anos, morreram no local. O terceiro ocupante, Muryllo Henrique Costa de Oliveira, também de 23 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na segunda-feira.
Segundo relatos de testemunhas, um Ford Focus preto trafegava à frente do Fastback e conseguiu atravessar o cruzamento antes da passagem do ônibus. O Fastback, que vinha logo atrás, atingiu o coletivo. O motorista do Focus deixou o local após a colisão.
A polícia apura se os dois automóveis participavam de uma disputa de velocidade. Também será investigada a possibilidade de o Fastback estar acima do limite permitido na via.
Polícia apura responsabilidade do segundo motorista
O delegado José Paulo Olímpio Júnior apontou, no registro inicial da ocorrência, que o motorista do segundo veículo poderá ser responsabilizado criminalmente pelas mortes, mesmo sem ter atingido diretamente o ônibus, caso seja comprovada sua participação no racha e a relação entre a conduta e o acidente.
A investigação considera a possibilidade de enquadramento no artigo 308, parágrafo 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, que trata de disputas automobilísticas não autorizadas com resultado morte, desde que preenchidos os requisitos legais.
A localização e a apreensão do segundo veículo representam um novo avanço na apuração. Os investigadores deverão confrontar os relatos de testemunhas com imagens de câmeras de segurança, informações dos ocupantes e resultados dos exames periciais para esclarecer a dinâmica da colisão e as responsabilidades.