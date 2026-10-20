A Guarda Municipal de Campinas e a Polícia Civil localizaram e apreenderam, na tarde desta segunda-feira (19), o segundo carro suspeito de envolvimento em um possível racha que terminou com três jovens mortos na Avenida José de Souza Campos, conhecida como Norte-Sul. O veículo foi identificado durante uma ação conjunta com investigadores do 4º Distrito Policial e encaminhado para os procedimentos de investigação.

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Segundo informações repassadas pela Guarda Municipal, o automóvel tinha três ocupantes: um motorista de 20 anos, um passageiro de 21 e uma mulher de 21 anos. A corporação não informou se os três foram conduzidos à delegacia, se prestaram depoimento ou se houve alguma prisão. A apreensão do veículo foi realizada pelo 4º DP.

O carro localizado é investigado por possível participação em uma disputa de velocidade com um Fiat Fastback, que colidiu contra um ônibus do transporte coletivo na madrugada de segunda-feira. A suspeita de racha ainda depende de confirmação, assim como a eventual responsabilidade dos envolvidos.