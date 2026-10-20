A Câmara Municipal de Mogi Mirim aprovou na segunda-feira (19) o projeto de lei que cria o Dia do Evangélico no município e estabelece 17 de agosto como feriado municipal religioso. A proposta, de autoria do vereador Marcos Paulo Cegatti (PSD), recebeu 12 votos favoráveis e quatro contrários. A autoria e a tramitação do projeto constam nos registros da Câmara.

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Inicialmente, o projeto previa o feriado em 10 de agosto. Uma emenda apresentada pelo próprio autor alterou a data para 17 de agosto. O texto aprovado estabelece que a nova lei entrará em vigor na data de sua publicação. Com isso, o feriado poderá passar a valer já em 2027.

Votaram contra os vereadores Ernani Gragnanello (PT), Everton Bombarda (PDT), João Victor Gasparini (União Brasil) e Mara Choquetta (PDT). Os demais parlamentares presentes se posicionaram a favor do texto.

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