A Câmara Municipal de Mogi Mirim aprovou na segunda-feira (19) o projeto de lei que cria o Dia do Evangélico no município e estabelece 17 de agosto como feriado municipal religioso. A proposta, de autoria do vereador Marcos Paulo Cegatti (PSD), recebeu 12 votos favoráveis e quatro contrários. A autoria e a tramitação do projeto constam nos registros da Câmara.
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Inicialmente, o projeto previa o feriado em 10 de agosto. Uma emenda apresentada pelo próprio autor alterou a data para 17 de agosto. O texto aprovado estabelece que a nova lei entrará em vigor na data de sua publicação. Com isso, o feriado poderá passar a valer já em 2027.
Votaram contra os vereadores Ernani Gragnanello (PT), Everton Bombarda (PDT), João Victor Gasparini (União Brasil) e Mara Choquetta (PDT). Os demais parlamentares presentes se posicionaram a favor do texto.
Justificativa
Segundo o autor, o projeto busca reconhecer a participação da comunidade evangélica no desenvolvimento religioso, social, cultural e humano de Mogi Mirim. A justificativa cita dados do Censo Demográfico de 2022, do IBGE, segundo os quais os evangélicos representam aproximadamente 24,76% da população do município.
O texto também destaca ações atribuídas às igrejas evangélicas, como assistência social, fortalecimento de vínculos familiares, formação de crianças, jovens e adultos, recuperação de dependentes químicos, acolhimento, voluntariado, campanhas beneficentes e projetos sociais, educacionais e comunitários.
De acordo com a proposta, o feriado permitirá que moradores participem de celebrações, cultos, congressos, encontros e ações sociais relacionadas à data sem que as atividades profissionais impeçam ou restrinjam essa participação.