Um homem foi preso pela Polícia Militar na segunda-feira (19), suspeito de matar um colega de trabalho a facadas no Jardim Imperial, em Mogi Guaçu. O crime ocorreu na noite anterior (18), e a vítima morreu após ser socorrida.

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De acordo com a corporação, os policiais foram acionados por um funcionário do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). No local, a equipe encontrou a vítima, que apresentava um ferimento no pescoço provocado por arma branca e intenso sangramento. O homem chegou a entrar pelo portão de uma residência pedindo socorro antes de cair ao solo. A equipe constatou o óbito ainda no local.

Ainda segundo a PM, a vítima morava em uma habitação coletiva e havia se desentendido com o colega de trabalho. Durante a briga, foi golpeada com uma faca. As primeiras diligências não localizaram o autor.