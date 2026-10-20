Um homem foi preso pela Polícia Militar na segunda-feira (19), suspeito de matar um colega de trabalho a facadas no Jardim Imperial, em Mogi Guaçu. O crime ocorreu na noite anterior (18), e a vítima morreu após ser socorrida.
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De acordo com a corporação, os policiais foram acionados por um funcionário do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). No local, a equipe encontrou a vítima, que apresentava um ferimento no pescoço provocado por arma branca e intenso sangramento. O homem chegou a entrar pelo portão de uma residência pedindo socorro antes de cair ao solo. A equipe constatou o óbito ainda no local.
Ainda segundo a PM, a vítima morava em uma habitação coletiva e havia se desentendido com o colega de trabalho. Durante a briga, foi golpeada com uma faca. As primeiras diligências não localizaram o autor.
Na segunda-feira, com base nas informações sobre o crime, os policiais retornaram ao bairro, levantaram novos dados e localizaram o suspeito junto ao portão do imóvel. Ele foi abordado e, questionado sobre os fatos, confessou espontaneamente a autoria do homicídio. O homem indicou ainda uma área de mata onde teria abandonado a faca usada no crime. O objeto foi encontrado e preservado.
No interior da residência, os policiais apreenderam uma bolsa com pertences pessoais do suspeito. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde ele permaneceu preso e a arma branca foi apreendida.