O Centro Universitário UniMetrocamp Wyden, em Campinas, realiza no dia 22 de outubro, às 15h, a palestra gratuita “Além do Rosa: cuidado e prevenção na jornada contra o câncer de mama”. A atividade integra a campanha Outubro Rosa e será ministrada pela professora Gabriella Garcia Ometto, supervisora de estágio em Saúde da Mulher, no auditório da instituição. Não é necessário fazer inscrição prévia.
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O encontro tem como objetivo ampliar o acesso da população a informações confiáveis sobre a doença, os cuidados com a saúde feminina e a importância do acompanhamento médico ao longo da vida.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres brasileiras, excluindo os tumores de pele não melanoma. A estimativa para o triênio 2023–2025 aponta 73.610 novos casos por ano no país — cerca de 41,9 casos a cada 100 mil mulheres.
O cenário reforça a importância de ações educativas que aproximem a população de informações sobre fatores de risco, sinais e sintomas suspeitos e formas de investigação da doença. A idade é um dos principais fatores de risco, mas histórico familiar, alterações genéticas, exposição hormonal e hábitos de vida também podem influenciar as chances de desenvolvimento do câncer de mama.
A detecção precoce amplia as possibilidades de tratamento. Entre os sinais que merecem atenção estão nódulos persistentes na mama ou na axila, alterações na pele, mudanças no formato ou no tamanho das mamas e alterações recentes no mamilo. Diante de qualquer alteração suspeita, a recomendação é procurar um serviço de saúde para avaliação.