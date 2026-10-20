O Centro Universitário UniMetrocamp Wyden, em Campinas, realiza no dia 22 de outubro, às 15h, a palestra gratuita “Além do Rosa: cuidado e prevenção na jornada contra o câncer de mama”. A atividade integra a campanha Outubro Rosa e será ministrada pela professora Gabriella Garcia Ometto, supervisora de estágio em Saúde da Mulher, no auditório da instituição. Não é necessário fazer inscrição prévia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O encontro tem como objetivo ampliar o acesso da população a informações confiáveis sobre a doença, os cuidados com a saúde feminina e a importância do acompanhamento médico ao longo da vida.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres brasileiras, excluindo os tumores de pele não melanoma. A estimativa para o triênio 2023–2025 aponta 73.610 novos casos por ano no país — cerca de 41,9 casos a cada 100 mil mulheres.