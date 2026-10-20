Um homem morreu após uma laje desabar sobre ele durante a demolição de uma obra na região central de Indaiatuba, na tarde de segunda-feira (19). De acordo com informações preliminares, a vítima trabalhava na demolição da estrutura quando foi atingida pela laje.

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Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), a vítima foi identificada como Vicente de Paula Nogueira, de 63 anos. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Same (Serviço de Atendimento Municipal de Emergência) foram acionadas e compareceram ao local. A equipe médica constatou o óbito ainda no local.

A Guarda Municipal preservou a área para o trabalho da perícia técnica. As circunstâncias do acidente serão apuradas. O caso foi registrado no Plantão Policial da cidade.