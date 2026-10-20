Um homem de 19 anos foi preso por receptação durante patrulhamento da Polícia Militar na Rua Celso Luiz da Silva, no bairro Maria Antônia, em Sumaré.

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Segundo a corporação, a equipe abordou uma motocicleta que apresentava a placa de identificação danificada. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o condutor. No entanto, a consulta aos sistemas policiais pelo número do chassi revelou que o veículo era produto de roubo ocorrido no dia 10 de outubro, em Hortolândia.

Questionado sobre a procedência da moto, o homem afirmou tê-la comprado em uma plataforma de comércio eletrônico por R$ 14 mil, com pagamento de entrada e parcelamento do restante. Durante a abordagem, ele tentou fugir a pé, mas foi contido pelos policiais.