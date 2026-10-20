20 de outubro de 2026
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R$ 14 MIL

Jovem compra moto roubada na internet e é preso pela PM em Sumaré

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Veículo tinha placa danificada e foi identificado pelo chassi como produto de roubo em Hortolândia
Veículo tinha placa danificada e foi identificado pelo chassi como produto de roubo em Hortolândia

Um homem de 19 anos foi preso por receptação durante patrulhamento da Polícia Militar na Rua Celso Luiz da Silva, no bairro Maria Antônia, em Sumaré.

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Segundo a corporação, a equipe abordou uma motocicleta que apresentava a placa de identificação danificada. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o condutor. No entanto, a consulta aos sistemas policiais pelo número do chassi revelou que o veículo era produto de roubo ocorrido no dia 10 de outubro, em Hortolândia.

Questionado sobre a procedência da moto, o homem afirmou tê-la comprado em uma plataforma de comércio eletrônico por R$ 14 mil, com pagamento de entrada e parcelamento do restante. Durante a abordagem, ele tentou fugir a pé, mas foi contido pelos policiais.

Diante dos fatos, o indivíduo e a motocicleta recuperada foram encaminhados ao Plantão Policial de Sumaré, onde o homem permaneceu preso.

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