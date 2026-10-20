20 de outubro de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Tempo será estável e sem chuva na RMC nesta terça-feira

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Terça-feira terá predomínio de sol, temperaturas entre 14 °C e 27 °C e possibilidade de ventos mais fortes durante a noite.
Terça-feira terá predomínio de sol, temperaturas entre 14 °C e 27 °C e possibilidade de ventos mais fortes durante a noite.

A terça-feira, dia 20 de outubro, será de tempo estável na Região Metropolitana de Campinas (RMC), com predomínio de sol e sem previsão de chuva. As temperaturas devem variar pouco ao longo do dia, com mínima em torno de 14 °C e máxima próxima dos 27 °C.

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Entre a noite de terça-feira e a madrugada de quarta, há possibilidade de ventos mais intensos na região. Apesar do aumento dos ventos, não são esperadas mudanças significativas nas condições do tempo.

As informações são do Cepagri da Unicamp.

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