Os três cemitérios públicos de Campinas começaram a receber, nesta segunda-feira (19), um mutirão de limpeza e manutenção para o Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro. Os trabalhos são realizados por equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e da Setec (Serviços Técnicos Gerais), com ações de roçagem, varrição e retirada de mato e galhos.

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O serviço começou pelo Cemitério da Saudade, o maior da cidade, onde pelo menos 37 reeducandos do sistema penitenciário participam da limpeza. Eles integram um programa de parceria entre a Prefeitura de Campinas e a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária.

Nesta primeira etapa, as equipes atuam na retirada de vegetação e galhos, além da roçagem dos canteiros no entorno do cemitério. O mutirão também contempla os cemitérios Nossa Senhora Aparecida, conhecido como Cemitério dos Amarais, e o Cemitério de Sousas. A intenção é preparar os espaços para receber os visitantes durante o feriado.