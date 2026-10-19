Radares de Campinas estão registrando condutores de ciclomotores, patinetes e outros equipamentos elétricos circulando acima dos limites de velocidade e avançando sinais vermelhos em importantes avenidas da cidade. Em alguns flagrantes, veículos classificados como autopropelidos, cuja velocidade máxima de fabricação deve ser de 32 km/h, aparecem trafegando a mais de 50 km/h, segundo a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).

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As imagens foram captadas pelos equipamentos de fiscalização eletrônica instalados em vias como John Boyd Dunlop, Ruy Rodriguez, Washington Luiz e Prefeito José Roberto Magalhães Teixeira. Além do excesso de velocidade, a Emdec identificou situações de avanço do sinal vermelho, circulação em corredores exclusivos do BRT e condutores sem capacete ou utilizando calçados inadequados.

O problema é agravado pela dificuldade de identificar os responsáveis. Como muitos desses veículos circulam sem placas, os registros feitos pelos radares não podem ser convertidos em multas, segundo a Emdec. No caso dos ciclomotores, o emplacamento já é obrigatório, mas parte dos equipamentos continua circulando irregularmente.